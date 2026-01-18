Бортник, Шемаєва й Дрофа: які справжні імена та прізвища українських зірок

Шоубізнес вимагає ідеального брендингу, тому ім'я артиста мусить бути яскравим та легким для сприйняття. Дехто змінює прізвище заради милозвучності, а хтось вигадує цілі легенди, ховаючись за масками загадкових персонажів.

24 Канал вирішив зазирнути в біографії українських зірок і дізнатися, хто з них залишив своє прізвище, а хто кардинально змінив паспортні дані заради слави. Розкриваємо справжні імена українських селебріті – у нашому матеріалі. Як насправді звати українських зірок? Klavdia Petrivna – Соломія Опришко. Свій псевдонім артистка запозичила у героїні роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля". Артистка довго зберігала анонімність, поки не розкрила своє обличчя на сольних концертах у Палаці спорту у серпні 2024 року. YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист створив свій псевдонім перших літер імені та прізвища.

– В'ячеслав Дрофа. Аlyona Аlyona – Альона Савраненко. На початку своєї кар'єри реперка мала псевдонім Alyona Al.Kaida. Втім, перед підписанням першого серйозного контракту треба було вигадати іншу назву проєкту, як зазначив музичний продюсер Іван Клименко, в інтерв'ю для ютуб-каналу "Go West". У паспорті артистка записана саме як Альона, тому вирішили просто подвоїти це ім'я. WELLBOY – Антон Вельбой.

– Дмитро Монатік. Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році. Макс Барських – Микола Бортник.

– Михайло Хома. Jerry Heil – Яна Шемаєва. В інтерв'ю для Маші Єфросиніної співачка розповіла, що спершу обрала для себе псевдонім Jerry Mouse, натхненний анімаційним персонажем миші Джеррі з мультфільму "Том і Джеррі". Однак згодом вона замінила другу частину на Heil – американське прізвище, яке випадково побачила в інтернеті. Володимир Дантес – Володимир Гудков.

– Олексій Потапенко. MELOVIN – Костянтин Бочаров. Псевдонім артиста – поєднання назви свята Геловіна та прізвища кумира співака, дизайнера Александра Макквіна. Які ще українські артисти мають псевдоніми? POSITIFF – Олексій Завгородній.

ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв.

Alyosha – Олена Тополя.

Lama – Наталя Дзеньків.

Lida Lee – Лідія Скорубська.

Міка Ньютон – Оксана Грицай.

Камалія – Наталія Захур.

El Кравчук – Андрій Остапенко.

Swoiia – Катерина Гуменюк.

The Maneken – Євген Філатов.