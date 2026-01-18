Укр Рус
Lifestyle 24 Традиції Бортник, Шемаєва й Дрофа: які справжні імена та прізвища українських зірок
18 січня, 11:44
3

Бортник, Шемаєва й Дрофа: які справжні імена та прізвища українських зірок

Влада Пономарьова
Основні тези
  • У статті розкрито справжні імена українських зірок, які використовують сценічні псевдоніми, такі як Klavdia Petrivna та YAKTAK.
  • Деякі артисти, як Тіна Кароль і Злата Огнєвіч, змінили свої імена навіть у паспорті для кар'єри в шоубізнесі.

Шоубізнес вимагає ідеального брендингу, тому ім'я артиста мусить бути яскравим та легким для сприйняття. Дехто змінює прізвище заради милозвучності, а хтось вигадує цілі легенди, ховаючись за масками загадкових персонажів.

24 Канал вирішив зазирнути в біографії українських зірок і дізнатися, хто з них залишив своє прізвище, а хто кардинально змінив паспортні дані заради слави. Розкриваємо справжні імена українських селебріті – у нашому матеріалі.

Дивіться також Їх майже не почуєш в Україні: 17 стародавніх прізвищ, які вважаються рідкісними

Як насправді звати українських зірок?

  • YAKTAK – Ярослав Карпук. Артист створив свій псевдонім перших літер імені та прізвища.
  • KOLA – Анастасія Прудіус.
  • CHEEV – Владислав Чижиков.
  • Skofka – Володимир Самолюк.
  • OTOY – В'ячеслав Дрофа.
  • Аlyona Аlyona – Альона Савраненко. На початку своєї кар'єри реперка мала псевдонім Alyona Al.Kaida. Втім, перед підписанням першого серйозного контракту треба було вигадати іншу назву проєкту, як зазначив музичний продюсер Іван Клименко, в інтерв'ю для ютуб-каналу "Go West". У паспорті артистка записана саме як Альона, тому вирішили просто подвоїти це ім'я.

  • WELLBOY – Антон Вельбой.
  • OSTY – Остап Староста.
  • MamaRika – Анастасія Середа.
  • DOROFEEVA – Надія Дорофєєва.
  • MONATIK – Дмитро Монатік.
  • Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році.

  • Макс Барських – Микола Бортник.
  • Злата Огнєвіч – Інна Бордюг. Що цікаво, співачка змінила своє ім'я навіть у паспорті, адже їй ніколи не подобалося своє справжнє.
  • Джамала – Сусана Джамаладінова. Цей псевдонім скороченою та більш сценічною формою справжнього прізвища артистки.
  • Вєрка Сердючка – Андрій Данилко.
  • DZIDZIO – Михайло Хома.
  • Jerry Heil – Яна Шемаєва. В інтерв'ю для Маші Єфросиніної співачка розповіла, що спершу обрала для себе псевдонім Jerry Mouse, натхненний анімаційним персонажем миші Джеррі з мультфільму "Том і Джеррі". Однак згодом вона замінила другу частину на Heil – американське прізвище, яке випадково побачила в інтернеті.
  • Володимир Дантес – Володимир Гудков.
  • Потап – Олексій Потапенко.
  • MELOVIN – Костянтин Бочаров. Псевдонім артиста – поєднання назви свята Геловіна та прізвища кумира співака, дизайнера Александра Макквіна.

Які ще українські артисти мають псевдоніми?

  • POSITIFF – Олексій Завгородній.

  • ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв.

  • Alyosha – Олена Тополя.

  • Lama – Наталя Дзеньків.

  • Lida Lee – Лідія Скорубська.

  • Міка Ньютон – Оксана Грицай.

  • Камалія – Наталія Захур.

  • El Кравчук – Андрій Остапенко.

  • Swoiia – Катерина Гуменюк.

  • The Maneken – Євген Філатов.