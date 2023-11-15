Чим підживити сливи в листопаді, щоб дерево пережило зимові морози

Багато садівників нехтують підживленням сливи восени. Це може призвести до захворювання дерева або його загибелі.

Восени слива відчуває гостру нестачу елементів для відновлення сил і зміцнення ослабленої кореневої системи. Адже вклала багато поживних речовин у врожай. Тож перед настанням зимових холодів, дерево варто наситити добривами.

Візьміть до уваги Підживте цим вишню у листопаді і будете мати багатий врожай

Чим підживити сливу в листопаді

Дереву необхідні органічні добрива. Вони збагачують його гумусом та фосфатами. Найкраще підійдуть добрива тваринного походження. Наприклад, коров'ячий, кінський чи кролячий гній.

Для осінньої підгодівлі необхідні калійні та фосфорні добрива. Калійні добавки допоможуть плодоношенню у наступному році. А фосфорні – зроблять дерево більш міцним у зимовий період.

Також на зиму добре вносити комплексні добрива.

Варто пам'ятати, що азотні добрива, сечовина, аміачна селітра і подібні речовини, які сприяють росту рослин, восени не використовуються.

Смачні сливи / Фото Canva

Навіщо удобрювати сливи восени

З кінця листопада до початку березня припиняються активні процеси. Підживлення дерев необхідне для того, щоб протягом зими вони отримували поживні речовини з ґрунту. Також внесення добрив восени зміцнить імунітет і підвищить врожайність слив.

Крім того, у плодових дерев восени формуються бруньки, з яких наступної весни виростуть плоди. Добрива допоможуть їм пережити зиму.