Від кількох до сотні тисяч доларів: ЗМІ розсекретили гонорари зірок за корпоративи під час війни

Період різдвяних та новорічних свят – немов жнива для українських артистів. ЗМІ дізналися, скільки коштують гонорари за виступи Тіни Кароль, Полякової, Монатіка та інших зірок.

Розповідаючи про плани на новорічні та різдвяні свята, українські знаменитості рідко згадують корпоративи, на яких виступатимуть. Та зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення замовлень поменшало, а зірки ретельно перевіряють замовників.

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Скільки коштують корпоративи зірок

Журналісти довідалися, скільки можуть заробити українські артисти за святкові корпоративи. Деякі гонорари – це тільки оплата виступу зірки, тоді як організаторам потрібно забезпечити технічний та побутовий райдер. Також у зірок різниться таймінг і бажання спілкуватися з аудиторією.

Один з найвищих гонорарів запросила Світлана Лобода – 3,5 мільйони гривень (близько 100 тисяч доларів). Можливо, це тільки спосіб піару і спроба довести затребуваність, адже зазвичай артисти вказують прайс у валюті, до того ж він значно менший, ніж у співачки.

За даними агенції "Дяді Жори", найбільші гонорари в Олі Полякової та Макса Барських. Серед топів і Монатік, який просить за виступ 40 тисяч євро. Ймовірно, це теж скоріше спроба довести, що артист досі в першому ешелоні.



Прайс виступів зірок / Фото "Главком"

Число гонорару українських зірок за корпоратив: список

Оля Полякова – 25 тисяч євро;

Настя Каменських – 25 тисяч доларів;

Ірина Білик – 20 тисяч євро;

Наталія Могилевська – 15 тисяч доларів;

Потап та гурт Mozgi – 15 тисяч доларів;

Олександр Пономарьов – 12 тисяч доларів;

DZIDZIO – 10 тисяч доларів;

Гурт KAZKA – 10 тисяч євро;

Mamarika – 7,5 тисяч доларів

Shumei – 7 тисяч доларів.



Прайс виступів зірок / Фото "Главком"