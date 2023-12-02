Рік Кролика добігає кінця: яка тварина буде символом 2024

До Нового року залишилося вже менше ніж місяць. Символом 2023 був Чорний Водяний Кролик. Якої тварини буде 2024 рік, розповідаємо далі.

Так, наступний – рік Зеленого Дракона. Що він символізує і чого чекати у 2024 році, розповідає 24 Канал.

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Символ року – Дерев'яний Дракон

За східним гороскопом 2024 – рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Це один з найсильніших символів у китайській культурі. Його вважають щасливим знаком.

Дерев'яний Дракон символізує силу, мудрість і щедрість. Зелений колір вважають символом плодючості, відродження та природи.

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Символ 2024 року / freepik

Цей Дракон також асоціюється з успіхом, процвітанням і довголіттям. Він може приносити велике щастя, багатство та позитивні зміни у житті.

Отже, 2024 може бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження. Він ідеально підійде для розвитку й самореалізації.