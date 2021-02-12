Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому

День святого Валентина – найромантичніше свято в році. Для пар, які вже давно разом, це можливість нагадати, чому ви полюбили один одного і чому погодилися все життя провести разом. Звісно, проявляти свої почуття та турботу потрібно щодня, але, здається, що 14 лютого – це особливий день, коли навіть повітря просочене любов'ю.

Дарувати подарунки хлопцям та чоловікам – це завжди завдання далеко не з простих. Адже скільки вже жартів написано про набори для душу та шкарпетки! А 14 лютого – це день, коли йдеться не про гроші, а про почуття – відданість, турботу та кохання. Якщо ви не визначились, що подарувати хлопцю на День святого Валентина – ми зібрали для вас найкращі ідеї, які точно сподобаються вашому коханому.

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Що подарувати хлопцю на День святого Валентина

Мусимо вас розчарувати, але єдиної і універсальної поради щодо подарунків – не існує. Подарунок має залишатись сюрпризом, а отже ви не можете прямо запитати вашого коханого, про що він давно мріє або планує придбати собі сам. Саме тому – уважно слухайте. Зазвичай, люди ненавмисне обмовляються про свої бажання. Можливо, під час вашого походу магазинами або під час перегляду якогось інтернет-магазину. Це, напевно, найкраща порада, яку можна дати в цьому випадку.



Що подарувати хлопцю на 14 лютого: ідеї

Забутьте про рушники, набори шкарпеток, гелі для гоління і подібні "подарунки". День Валентина – це можливість перетворити цей день на щось особливе, на справжню романтичну казку, яку створити усім під силу.

Сніданок в ліжко на День святого Валентина

Нам завжди бракує часу один на одного. У нас напружений графік на роботі, багато хатньої роботи... Спробуйте цього дня це змінити і приділити трішечки більше уваги вашому коханому. Почніть з самого ранку – зробіть усе, щоб цей ранок не був метушливим, а для цього ляжте раніше спати та підготуйте все потрібне з вечора.

Для сніданку в ліжко вам потрібно лише додаткових півгодини часу! Продумайте концепцію сніданку ще з вечора. Експромт, безумовно, чудова річ, але у цьому випадку невиправдана: ранкова трапеза в ліжку повинна бути стильною, красиво поданою, а нашвидку порубаний салат і бутерброд з сиром – очікуваного ефекту не справлять.



Сніданок у ліжко на День святого Валентина

Для того, щоб гарно подати сніданок – візьміть спеціальний столик. Якщо такого немає – можна придбати або просто замінити на звичайну широку тацю. Застеліть столик яскравою тканиною та грайте на контрастах – червоний з білим, золотистим чи зеленим кольором виглядає дуже виграшно. Не забутьте про серветки та милу листівку. Не нехтуйте такими деталями, бо саме вони забезпечують незамінну атмосферу затишку та тепла. Доречними також будуть квіти. Так-так, ми звикли, що їх завжди дарують чоловіки, але це особливий день. Одна яскрава квітка в мініатюрній вазочці справить неабиякий ефект.

Не перевантажуйте підставку стравами та тарілками. По-перше, це не естетично, а по-друге, це жахливо незручно. Виберіть одну страву і чашку кави чи чаю (залежно від того, що любить пити ваш коханий).



Сніданок у ліжко на 14 лютого

Меню сніданку – на ваш розсуд, але намагайтеся скласти його максимально для вашого чоловіка. Якщо він любить солодкі сніданки, то обирайте тости з джемом, арахісовим маслом чи навіть шоколадом, круасани, також можна швиденько приготувати сирники чи вівсянку з фруктами. Якщо ж любить ситніші варіанти – пишний французький омлет із овочами та яскравим салатом буде дуже доречним. Головне, не готуйте того, що робите завжди і нагадує про буденність. Нехай цей сніданок буде особливим.

Романтична вечеря на двох

Якщо у вас зранку таки не вистачає часу на те, що поніжитися у ліжку та насолодитися чашкою кави разом із коханим, – не біда. Це можна повторити ввечері, але вже без кави, якщо таки хочете заснути. Романтична вечеря на двох, здається, ніколи не стане банальною. А тим паче, ніколи не зможе набриднути.

Вечеря – це не лише їжа, а й атмосфера та бесіда. А от чого-чого, а розмов іноді так бракує! Але, як і в приготуванню сніданку, тут теж є свої нюанси. По-перше, не замовляйте їжу. Це має бути щось особливе, а от піца навряд чи створить святкову атмосферу, навіть якщо вона й смачна. Якщо ви не дуже добре справляєтесь на кухні, оберіть максимально прості страви. Але повірте, якщо ви приготуєте вечерю своїми руками – вона буде в сто разів смачнішою, ніж вишукана страва з сусіднього ресторану. А все тому, що ви додайте в страву свою любов, яку ніщо на світі не зможе замінити.



Романтична вечеря на двох на День святого Валентина

Сервірування столу теж повинне бути тематичним. Придбайте червону скатертину, яскраві серветки, гарні свічки та квіти. Не переобтяжуйте стіл стравами – достатньо основної страви та закуски, десерт вже готуйте за бажанням. З напоїв – оберіть якісне вино або шампанське. Навіть, якщо ваш чоловік любить пиво, краще від цього сьогодні утриматись і не псувати романтичну чарівну атмосферу. Увімкніть легку та тиху музику, яка не буде заважати вам розмовляти.

Їжа не повинна бути важкою, адже перспектива валятися потім в ліжку, тримаючись за повний живіт, – нікого не обрадує. Для прикладу, це може бути паста з морепродуктами чи овочами та пармезаном, запечений кролик чи качка з журавлиним соусом, пишний салат з овочів а заправкою з бальзамічного оцту та гірчиці. А на десерт – легка пана-кота чи чізкейк. Або якщо ви добре вправляєтесь з тістом, то можна приготувати печиво у формі валентинок або печиво з передбаченнями, де можна написати романтичні побажанні або прогнози.



Романтична вечеря на двох на 14 лютого

Головне, не забувайте про себе! Не зважаючи на те, що вечеря буде вдома – розкішна сукня, зачіска та макіяж мають бути обов'язково. Адже їжа – це їжа, а от ви – запорука естетичного задоволення.

Якщо немає часу на приготування і ви вдвох насолоджуєтесь стравами різних кухонь світу, пропонуємо звернути увагу на доставку італійської чи японської їжі.

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Розваги та подорож

Звісно, дуже складно зробити подорож – спонтанним подарунком, адже для цього потрібно детально спланувати свій час. Але зима – це прекрасний час, аби придбати авіаквитки на літо. Для прикладу, ви давно планувати полетіти до океану/в Європу/Лондон/Канари? Саме час це зараз втілити!



Даруйте враження, а не гроші

Якщо ваш чоловік любить музику та фестивалі, то до квитка на літак можна придбати квитки і на концерт улюбленого гурту чи фестиваль. Поки їх зараз продають за зниженими цінами, тож є ще й можливість зекономити. Спільна подорож – це завжди захоплююче! Нові емоції, нові враження та відкриття – це дорожче за гроші.

Подарунки своїми руками

Ми вже говорили, що просто купити термочашку чи клавіатуру – мало. Тож проявіть фантазію, згадайте свої таланти і творіть! Це може бути намальована картина чи портрет коханого, зв'язаний светр чи навіть спечений торт. Головне, що ви вкладете сюди частинку свого серця. Повірте, ці подарунки будуть довго пам'ятатися!

Валентинки, млинці у формі серця чи баночка із сотнею причин, чому ви його любите, – розчулять навіть найбрутальнішого чоловіка.

Фітнес-трекер та інші подарунки для хобі

Чарівний фітнес-трекер не виходить з моди, тому що допомагає стежити за здоров'ям. Він фіксує пройдену відстань, рахує калорії, розповідає про фази сну.

І змусить вашого чоловіка хлопця посміхатися, якщо він:

- спортсмен;

- хоче видаватися спортсменом;

- не хотів шкарпетки.

Що ж до іншого, то відштовхуйтесь від вподобань. Це може бути книга, вінілові диски, комікси, підставка під ноутбук, кружка з USB-підігрівом, гітара для PlayStation і інші "залізяки". Загалом, чоловікам завжди подобаються речі, якими можна управляти або щось вимірювати. Дехто навіть зрадіє гвинтокрилу на радіоуправлінні! Особливо, коли ти вже в тому віці, коли самому купувати соромно, а от погратись ще хочеться.

Сертифікати на вивчення чогось нового

Нові знання – це, напевно, найкращий подарунок на будь-яке свято. До того ж, сьогодні придбати сертифікат можна на будь-що! Вивчення англійської мови, нової мови програмування, танці, гра на гітарі та навіть гончарне мистецтво!

Якщо ж говорити конкретно про День Валентина, то тут звісно краще обирати подвійні сертифікати та робити це разом із коханим. Адже удвох приємніше та веселіше – ходити в спортзал, кататись верхи на конях чи просто позувати для професійного фотографа.

Романтична фотосесія

Красива фотосесія залишить купу приємних вражень не лише вашому коханому, а й вам. Ви можете найняти фотографа, який вловить всі ваші моменти ніжності, або ж можна влаштувати фотосесію власноруч за допомогою штатива, телефона або камери.



Що подарувати хлопцю на Валентина: фотосесія

Для того, аби романтична зйомка точно запам'яталась – зробіть її тематичною. Тут все залежить від ваших вподобань і вподобань партнера. Весело буде переодягнутись у якісь костюми, або ж підготувати парні футболки з вашими улюбленими цитатами (що теж є крутою ідеєю для подарунку). Або ж можна влаштувати фотосесію у стилі ретро чи нуар.

Зоряна карта

Цей подарунок однозначно покаже наскільки уважно ви ставитесь до свого коханого і як поважаєте ваші з ним стосунки. Такі зоряні мапи можна скласти на різні важливі вам дати, наприклад, день, коли ви вперше пішли на побачення чи день, коли вперше поцілувались.



Подарунок на День святого Валентина

Особливість такої карти в тому, що спеціально для вас складуть, якими були позиції зір, коли вершилась історія вашої пари. Також, такий подарунок можна сміливо повішати на стіну як картину.

Кохайте і будьте коханими!