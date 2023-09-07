Обов'язково посадіть ці рослини біля троянд: результат буде приголомшливий
Під час вирощування будь-якої рослини на ділянці, варто пам'ятати про правильне сусідство. Це невід'ємний компонент успішного розвитку саджанців.
Одні рослини можуть допомагати іншим зростати, а інші – лише пригнічують та псують їхній стан. Тож цей фактор слід враховувати. Для троянд, зокрема, це теж має значення. Що треба посадити біля троянди, аби покращити їх ріст – знає 24 Канал.
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Що варто посадити біля троянд: список
Лідером у цьому списку стане усім відомий часник. Він прекрасно підходить для троянд. А все через потужні речовини у його складі – фітонциди, які захищають від різних хвороб. Зокрема, від борошнистої роси та сірої гнилі. Ще часник добре лякає шкідників цих квітів.
Посадка часнику / Фото Depositphotos
Для красивого зовнішнього вигляду, біля троянд є сенс посадити флокси. Вони доволі гармонійно поєднуються, особливо у зрізаних букетах. Саджаючи ці квіти, пам'ятайте, що вони обоє люблять простір, тому треба обрати оптимальну відстань між ними. Тому що через погану проникніть повітря можуть з'являтися хвороби.
Обов'язково варто посадити біля троянд пряні та ароматні трави. Йдеться про чебрець, лаванду, шавлію, деревій або м'яту. Вони просто стануть чудовим фоном для нашої королеви саду, але й будуть потужно захищати її від шкідників.
Вдалим рішенням буде розмістити біля троянд такі відомі квіти, як іриси. Вони будуть дуже цікаво грати кольорами разом із трояндами. А кольори можна підбирати абсолютно різні, аби створити контраст. До того ж за ірисами нескладно доглядати.
Садівники рекомендують висадити біля троянд ромашки. Вони пасують одне одному. Їх часто поєднують в букетах, тому що ромашки стають красивим фоном для троянд. Також на ромашки часто летять жуки-сонечка, котрі живляться попелицями. Тому ромашки ще й захищатимуть троянди від комах.
Також біля троянд можна садити такі квіти:
- пеларгонію;
- манжетку;
- петунію;
- братчиків;
- маргаритку;
- котяча м'яту;
- дельфініум;
- фіалку.