Обов'язково посадіть ці рослини біля троянд: результат буде приголомшливий

Під час вирощування будь-якої рослини на ділянці, варто пам'ятати про правильне сусідство. Це невід'ємний компонент успішного розвитку саджанців.

Одні рослини можуть допомагати іншим зростати, а інші – лише пригнічують та псують їхній стан. Тож цей фактор слід враховувати. Для троянд, зокрема, це теж має значення. Що треба посадити біля троянди, аби покращити їх ріст – знає 24 Канал.

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Що варто посадити біля троянд: список

Лідером у цьому списку стане усім відомий часник. Він прекрасно підходить для троянд. А все через потужні речовини у його складі – фітонциди, які захищають від різних хвороб. Зокрема, від борошнистої роси та сірої гнилі. Ще часник добре лякає шкідників цих квітів.



Посадка часнику / Фото Depositphotos

Для красивого зовнішнього вигляду, біля троянд є сенс посадити флокси. Вони доволі гармонійно поєднуються, особливо у зрізаних букетах. Саджаючи ці квіти, пам'ятайте, що вони обоє люблять простір, тому треба обрати оптимальну відстань між ними. Тому що через погану проникніть повітря можуть з'являтися хвороби.



Флокси / Фото Viaflor.com

Обов'язково варто посадити біля троянд пряні та ароматні трави. Йдеться про чебрець, лаванду, шавлію, деревій або м'яту. Вони просто стануть чудовим фоном для нашої королеви саду, але й будуть потужно захищати її від шкідників.



Шавлія / Фото Pinterest

Вдалим рішенням буде розмістити біля троянд такі відомі квіти, як іриси. Вони будуть дуже цікаво грати кольорами разом із трояндами. А кольори можна підбирати абсолютно різні, аби створити контраст. До того ж за ірисами нескладно доглядати.



Іриси / Фото "Сонце-сад"

Садівники рекомендують висадити біля троянд ромашки. Вони пасують одне одному. Їх часто поєднують в букетах, тому що ромашки стають красивим фоном для троянд. Також на ромашки часто летять жуки-сонечка, котрі живляться попелицями. Тому ромашки ще й захищатимуть троянди від комах.



Ромашки / Фото Kvitka.info

Також біля троянд можна садити такі квіти: