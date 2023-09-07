Одни растения могут помогать другим расти, а другие только угнетают и портят их состояние. Так что этот фактор следует учитывать. Для роз, в частности, это тоже имеет значение. Что нужно посадить у розы, чтобы улучшить их рост – знает 24 Канал.

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Что стоит усадить у роз: список

Лидером в этом списке станет всем известный чеснок. Он отлично подходит для роз. А все из-за мощных веществ в его составе – фитонциды, защищающие от разных болезней. В частности, от мучнистой росы и серой гнили. Еще чеснок хорошо пугает вредителей этих цветов.



Посадка чеснока / Фото Depositphotos

Для красивого внешнего вида, у роз есть смысл усадить флоксы. Они гармонично сочетаются, особенно в срезанных букетах. Сажая эти цветы, помните, что они любят пространство, поэтому нужно выбрать оптимальное расстояние между ними. Потому что из-за плохой проникновения воздуха могут появляться болезни.



Флоксы / Фото Viaflor.com

Обязательно стоит посадить у роз пряные и ароматные травы. Речь идет о тимьяне, лаванде, шалфее, тысячелистнике или мяте. Они просто станут отличным фоном для нашей королевы сада, но и будут мощно защищать ее от вредителей.



Шалфей / Фото Pinterest

Удачным решением будет разместить у роз такие известные цветы как ирисы. Они будут очень интересно играть цветами вместе с розами. А цвета можно подбирать совершенно разные, чтобы создать контраст. К тому же за ирисами несложно ухаживать.



Ирисы / Фото "Солнце-сад"

Садоводы рекомендуют высадить у роз ромашки. Они подходят друг другу. Их часто совмещают в букетах, потому что ромашки становятся красивым фоном для роз. Также на ромашки часто летят жуки-солнышки, питающиеся тлей. Потому ромашки еще и будут защищать розы от насекомых.



Ромашки / Фото Kvitka.info

Также у роз можно сажать такие цветы: