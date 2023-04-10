Зелень, огірки чи пшеницю: що садити після помідорів, щоб був хороший урожай

Помідор – популярний овоч, який саджають у кожній області України. Для посадки цієї пасльонової культури потрібно правильно обрати ґрунт, місце, насіння. Важливо пам'ятати й про сусідство та чергування культур.

Під час зміни посадки треба враховувати приналежність рослин до одного виду культур. Не рекомендується садити рослини з одного сімейства. Які правила ще потрібно знати, розповість 24 Канал.

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Що можна садити після помідорів

Сівозміна має одне важливе правило – кожного року треба чергувати рослини, які витягують корисні речовини з різних шарів ґрунту.



Тому після помідор дозволено садити такі культури:

Зелень – петрушка, кріп, цибуля, часник, салат.

Овочі – кабачки, капуста, бобові, огірки й патисони.

Коренеплоди – морква, буряк, редис, коренева селера.

Сидерати – фацелія, гірчиця, жито, озима пшениця, овес, вика.

У теплиці

Найкраще після помідор садити редиску, кабачок і зелень будь-яких видів.

Сидерати та зелень допомагають відновлювати родючість ґрунту.

Можна садити огірки й капусту, оскільки вони є сприйнятливими до фітофтори й браку азоту.

Дозволено саджати й гарбузові культури, але перед цим варто внести в землю органічні речовини.

У відкритому ґрунті

Після помідорів дозволяється висаджувати зелень, адже вона поповнює землю азотом, який забрали помідори.



Що садити після помідорів / Фото Pexels

Також невибагливими до складу ґрунту є бобові. Цей вид культур збагачує ґрунт азотом, надаючи йому корисні речовини.

Коренеплоди також можуть рости після помідорів, оскільки витягують корисні речовини з глибших шарів ґрунту.

Після хворих помідор

Для відновлення родючості ґрунту після хвороби треба 3-4 роки. Втім, цей процес можна пришвидшити деякими рослинами.



Зокрема, злаками. Озиму пшеницю і жито садять восени після збирання врожаю томатів. Навесні землю перекопують.



Хорошим варіантом буде гірчиця, яку висівають восени в теплицю. Хоча можна і навесні. Гірчиця покращує стан землі й перешкоджає фітофторозу і парші.



Бобові чудово борються з хворобами й профілактикою шкідників, оскільки мають фітонцидні властивості. Боби садять восени.



Сюди підійдуть і хрестоцвіті. Редьку, ріпу і редис можна садити навесні або восени, а також - скошувати чи перекопувати.