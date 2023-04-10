Зелень, огурцы или пшеницу: что сажать после помидоров, чтобы был хороший урожай

Помидор – популярный овощ, сажаемый в каждой области Украины. Для посадки этой пасленовой культуры нужно правильно выбрать почву, место, семена. Важно помнить и о соседстве и чередовании культур.

При смене посадки нужно учитывать принадлежность растений к одному виду культур. Не рекомендуется сажать растения из одного семейства. Какие правила еще нужно знать, расскажет 24 Канал.

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Что можно сажать после помидоров

Севооборот имеет одно важное правило – каждый год нужно чередовать растения, которые извлекают полезные вещества из разных слоев почвы.



Поэтому после помидор разрешено сажать такие культуры:

Зелень – петрушка, укроп, лук, чеснок, салат.

Овощи – кабачки, капуста, бобовые, огурцы и патиссоны.

Корнеплоды – морковь, свёкла, редис, корневой сельдерей.

Сидераты – фацелия, горчица, рожь, озимая пшеница, овес, вика.

В теплице

Самое лучшее после помидор сажать редис, кабачок и зелень любых видов.

Сидераты и зелень помогают восстанавливать плодородие почвы.

Можно сажать огурцы и капусту, поскольку они восприимчивы к фитофторе и недостатку азота.

Разрешено сажать и тыквенные культуры, но перед этим следует внести в землю органические вещества.

В открытом грунте

После помидоров разрешается высаживать зелень, ведь она пополняет землю азотом, который забрали помидоры



Что сажать после помидоров / Фото Pexels

Также неприхотливыми в состав почвы есть бобовые. Этот вид культур обогащает почву азотом, придавая ему полезные вещества.

Корнеплоды также могут расти после помидоров, поскольку извлекают полезные вещества из более глубоких слоев почвы.

После больных помидор

Для восстановления плодородия почвы после болезни нужно 3-4 года. Впрочем, этот процесс можно ускорить некоторыми растениями.



В частности, злаками. Озимую пшеницу и рожь сажают осенью после уборки урожая томатов. Весной землю перекапывают.



Хорошим вариантом будет горчица, которую высевают осенью в теплицу Хотя можно и весной. Горчица улучшает состояние земли и препятствует фитофторозу и парше.



Бобовые прекрасно борются с болезнями и профилактикой вредителей, поскольку обладают фитонцидными свойствами. Бобы сажают осенью.



Сюда подойдут и крестоцветные. Редьку, репу и редис можно сажать весной или осенью, а также – скашивать или перекапывать.