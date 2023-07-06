Урожай помідорів збільшиться вдвічі: 3 корисних процедури для томатів

У вирощуванні помідорів є певні особливості. Тут не обійтися без певних заходів, які можуть збільшити урожай.

Підгодівля томатів – базова процедура, яка покращує їхній стан влітку. Але це ще не все, що потрібно рослинам. Є ще деякі способи, які можуть прискорити появу плодів: про них детальніше розповість 24 Канал.

Отакої Шикарний результат за копійки: як використовувати соду на городі та в саду

Що робити з помідорами в липні для врожаю

Пасинкування – важливий процес у догляді за помідорами. Це обрізання відростків, що з'являються у пазухах листя. Під кущами томатів слід періодично прибирати зайве листя. Якщо хочете хороший урожай – позбавляйтесь зайвих пасинків та пожовклого листя.

Помідорам дуже потрібен регулярний полив, оптимально – під корінь. Давати пити овочам треба 1-2 рази в тиждень. Під один кущ ллємо 4-5 літрів води. Особливо актуально поливати овочі після цвітіння та коли з'являються плоди. Не поливайте лійкою або зі шланга, бо так вода потрапить на листки, а це підвищує ризик хвороб.

Борна кислота – прекрасний спосіб підживити помідори. Беремо 2 столові ложки речовини на 10 літрів води. Вона збільшує кількість плодів.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Суперфосфат прискорює розвиток томатних кущів. Його обов'язково варто розчиняти в гарячій воді. Пропорція – 2 столових ложки на 1 літр води. А потім ще розводимо 1 частину рідини на 10 літрів води.



Суперфосфат / Фото Ostara.com

Йод – простий засіб, який має дуже корисну дію для помідорів. Таким чином, плоди починають швидше зав’язуватись. Знадобиться 6-8 крапель на 10 літрів води. Можете поливати грядку під томати.



Йод / Фото "ОН Клінік"

Молочна сироватка – саме те, що потрібно помідорам для зміцнення здоров'я. Завдяки цій речовині на листках формується тоненька плівка. Тому всілякі шкідливі бактерії не можуть розмножуватись. Буде достатньо 1 літра сироватки на 3 літри води. Такий метод застосовують з проміжком у 10 днів.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"