Урожай помидоров увеличится вдвое: 3 полезных процедуры для томатов

В выращивании помидоров есть некоторые особенности. Здесь не обойтись без определенных мер, которые могут увеличить урожай.

Подкормка томатов – базовая процедура, улучшающая их состояние летом. Но это еще не все, что нужно растениям. Есть еще некоторые способы, которые могут ускорить появление плодов: о них подробнее – расскажет 24 Канал.

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Что делать с помидорами в июле для урожая

Пасынкование – важный процесс по уходу за помидорами. Это обрезка отростков, появляющихся в пазухах листьев. Под кустами томатов следует периодически убирать лишние листья. Если хотите хороший урожай – избавляйтесь от лишних пасынков и пожелтевших листьев.

Помидорам очень нужен регулярный полив, оптимально – под корень. Давать пить овощам нужно 1-2 раза в неделю. Под один куст льем 4-5 л воды. Особенно актуально поливать овощи после цветения и когда появляются плоды. Не поливайте воронкой или из шланга, так как вода попадет на листья, а это повышает риск болезней.

Борная кислота – прекрасный способ подкормить помидоры. Берем 2 столовых ложки вещества на 10 литров воды. Она увеличивает количество плодов.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Суперфосфат ускоряет развитие томатных кустов. Его обязательно следует растворять в горячей воде. Пропорция – 2 столовые ложки на 1 литр воды. А затем еще разводим 1 часть жидкости на 10 л воды.



Суперфосфат / Фото Ostara.com

Йод – простое средство, которое оказывает очень полезное действие для помидоров. Таким образом, плоды начинают быстрее завязываться. Понадобится 6-8 капель на 10 л воды. Можете поливать грядку под томаты.



Йод / Фото "ОН Клиник"

Молочная сыворотка – именно то, что нужно помидорам для укрепления здоровья. Благодаря этому веществу на листьях формируется тонкая пленка. Поэтому всяческие вредные бактерии не могут размножаться. Достаточно будет 1 литра сыворотки на 3 литра воды. Такой метод применяют с промежутком в 10 дней.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"