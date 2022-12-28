Чим зайнятися на Новий рік, якщо відключили світло: цікаві ідеї для святкового дозвілля

Новий рік вже не можна уявити без гірлянд, увімкненого телевізора, світлої та святкової атмосфери. Та сучасні реалії можуть завадити святу – відключення світла через обстріли можуть відбутися буквально у ніч на Новий рік. Як можна цьому зарадити та чим зайнятися з гостями, поки немає світла – читайте в матеріалі.

Поки світла немає, можна придумати багато цікавинок та розваг, які пожвавлять ваш відпочинок на Новий рік, пише 24 канал.

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Час для історій

Темрява зближує, тому саме час поділитися цікавою, смішною, чи навіть моторошною історією. Розкажіть свої спогади або обговоріть книгу, заохочуючи діалог. За такими розмовами час летить непомітно, а, коли світло з'явиться, його, імовірно, і не захочеться включати.

У Новий рік можна разом згадати, як пройшов 2022 рік, обговорити переживання та сподівання на прийдешній рік.

Чим зайнятися в Новий рік без світла / Фото Unsplash

Науковці дослідили, що з настанням темної частини доби люди схильні бути більш щирими, тому, якщо ви у компанії друзів чи близьких, можете поділитися сокровенними думками, чи елементарно пограти у "Правду чи Дію".

Розмовні ігри

Новорічний блекаут можна розбавити відомими розмовними іграми, які розважать вас та допоможуть зберегти настрій.

Ви можете пограти у "Слова" чи "Міста", або ж спробувати зіграти у словесний аналог "Крокодила" – пояснити слова іншому гравцю, прямо не називаючи їх.

Чим зайнятися в Новий рік без світла / Фото Unsplash

Тематикою може стати Новий рік, свята, фільми, історія чи будь-що, що вам до вподоби.

Вечеря наосліп

Щоб гості залишалися веселими та ситими, запропонуйте влаштувати вечерю наосліп – загасіть свічки та куштуйте страви у цілковитій темряві. Гравці мають вгадати, що саме їм дали скуштувати.

Це буде цікавий досвід з розвитку нюхових та смакових рецептів. Крім того, можна обговорити з гостями особливості смаку страви чи вгадати інгредієнти.

Чим зайнятися в Новий рік без світла / Фото Unsplash