Тільки не панікуйте: що робити, якщо розбився ртутний термометр

Ртутний термометр є ефективним приладом для вимірювання температури тіла. Однак він може бути небезпечним для здоров'я людини, якщо його випадково розбити. Що робити в такій ситуації – читайте далі.

У термометрі міститься ртуть, яка є отруйною речовиною. Коли вона знаходиться під склом, тоді не може зашкодити людині. Однак щойно частинки ртуті вивільняються, вони контактують з повітрям та починають випаровуватися, пише 24 Канал.

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Що робити, якщо ви розбили термометр

У такій ситуації найголовніше приборкати свої емоції та не панікувати. Після цього варто вирішити, чи ви будете викликати спеціальну службу для демеркуризації (очищення від ртуті) чи самостійно розв'язуватимете проблему.

У другому варіанті потрібно знати правила, як безпечно прибрати ртуть в кімнаті. Тому розглянемо поради, які допоможуть це зробити правильно.



Як правильно прибрати ртуть з розбитого термометра / Фото Canva

Покрокова інструкція, як прибрати ртуть

Зачиніть двері до кімнати. Не можна, щоб випари ртуті поширилися по всьому будинку. Тому краще вивести усіх людей з кімнати, які не допомагають в прибиранні, та закрити двері. Однак вікно варто відкрити, щоб утворився незначний протяг.

Не можна, щоб випари ртуті поширилися по всьому будинку. Тому краще вивести усіх людей з кімнати, які не допомагають в прибиранні, та закрити двері. Однак вікно варто відкрити, щоб утворився незначний протяг. Захистіть себе від хімічних випарів. Важливо не нашкодити власному організмові під час прибирання кульків ртуті. Тому обов'язково одягніть маску та захисні рукавички.

Важливо не нашкодити власному організмові під час прибирання кульків ртуті. Тому обов'язково одягніть маску та захисні рукавички. Ретельно огляньте приміщення. Дуже уважно роздивіться місце, де розбився термометр. Адже не можна збільшувати площу забруднення.

Дуже уважно роздивіться місце, де розбився термометр. Адже не можна збільшувати площу забруднення. Підготуйте скляну банку з водою та аркуш паперу. Кульки ртуті варто збирати за допомогою звичайного паперу. Для цього можна менші кульки котити одна до одної, тоді вони з'єднуються та утворюють більшу. Класти ртуть варто в скляну банку з водою, яку потім слід герметично закрити.

Використовуйте скотч. Якщо ртуть розбилася на дуже маленькі кульки, які закотилися за плінтус чи в щілину, тоді варто позбирати їх за допомогою скотчу. Також можна використовувати медичний шприц.

Банку з ртуттю потрібно віднести на утилізацію в спеціальний пункт.

Як правильно прибирати в кімнаті після розбитого термометра / Фото Canva

Очищайте кімнату від парів ртуті. Після того як ви позбирали усі кульки ртуті, потрібно прибрати кімнату. Найдоступнішим засобом, який зменшить пари ртуті, є хлорка. Для цього можна використовувати такі пропорції: до 8 літрів води влити 1 літр хлорки.

Прибирайте кімнату регулярно. Після того як ви очистили кімнату розчином з хлору, варто прибрати увесь дім. Крім того, протягом 2 – 3 тижнів робіть щоденне вологе прибирання в кімнаті та провітрюйте її.

Що не можна робити

Не прибирайте ртуть порохотягом чи віником.

Не витирайте ртутні кульки мокрою ганчіркою.

Не викидайте банку з ртуттю на смітник.

Не можна спати в кімнаті, де розбився термометр.

Не варто зберігати та носити одяг, в якому ви прибирали ртуть.

Під час прибирання хлоркою необхідно закрити всі вікна та двері.