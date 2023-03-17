Тільки не панікуйте: що робити, якщо розбився ртутний термометр
Ртутний термометр є ефективним приладом для вимірювання температури тіла. Однак він може бути небезпечним для здоров'я людини, якщо його випадково розбити. Що робити в такій ситуації – читайте далі.
У термометрі міститься ртуть, яка є отруйною речовиною. Коли вона знаходиться під склом, тоді не може зашкодити людині. Однак щойно частинки ртуті вивільняються, вони контактують з повітрям та починають випаровуватися, пише 24 Канал.
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Що робити, якщо ви розбили термометр
У такій ситуації найголовніше приборкати свої емоції та не панікувати. Після цього варто вирішити, чи ви будете викликати спеціальну службу для демеркуризації (очищення від ртуті) чи самостійно розв'язуватимете проблему.
У другому варіанті потрібно знати правила, як безпечно прибрати ртуть в кімнаті. Тому розглянемо поради, які допоможуть це зробити правильно.
Як правильно прибрати ртуть з розбитого термометра / Фото Canva
Покрокова інструкція, як прибрати ртуть
- Зачиніть двері до кімнати. Не можна, щоб випари ртуті поширилися по всьому будинку. Тому краще вивести усіх людей з кімнати, які не допомагають в прибиранні, та закрити двері. Однак вікно варто відкрити, щоб утворився незначний протяг.
- Захистіть себе від хімічних випарів. Важливо не нашкодити власному організмові під час прибирання кульків ртуті. Тому обов'язково одягніть маску та захисні рукавички.
- Ретельно огляньте приміщення. Дуже уважно роздивіться місце, де розбився термометр. Адже не можна збільшувати площу забруднення.
- Підготуйте скляну банку з водою та аркуш паперу. Кульки ртуті варто збирати за допомогою звичайного паперу. Для цього можна менші кульки котити одна до одної, тоді вони з'єднуються та утворюють більшу. Класти ртуть варто в скляну банку з водою, яку потім слід герметично закрити.
- Використовуйте скотч. Якщо ртуть розбилася на дуже маленькі кульки, які закотилися за плінтус чи в щілину, тоді варто позбирати їх за допомогою скотчу. Також можна використовувати медичний шприц.
Як правильно прибирати в кімнаті після розбитого термометра / Фото Canva
- Очищайте кімнату від парів ртуті. Після того як ви позбирали усі кульки ртуті, потрібно прибрати кімнату. Найдоступнішим засобом, який зменшить пари ртуті, є хлорка. Для цього можна використовувати такі пропорції: до 8 літрів води влити 1 літр хлорки.
- Прибирайте кімнату регулярно. Після того як ви очистили кімнату розчином з хлору, варто прибрати увесь дім. Крім того, протягом 2 – 3 тижнів робіть щоденне вологе прибирання в кімнаті та провітрюйте її.
Що не можна робити
- Не прибирайте ртуть порохотягом чи віником.
- Не витирайте ртутні кульки мокрою ганчіркою.
- Не викидайте банку з ртуттю на смітник.
- Не можна спати в кімнаті, де розбився термометр.
- Не варто зберігати та носити одяг, в якому ви прибирали ртуть.