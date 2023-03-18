Як захистити окуляри від запотівання: 4 перевірених методи, які вас здивують

Навесні погода є дуже мінливою та інколи вологою. Постійно стаються перепади температури, що спричиняє незручності для людей, які носять окуляри. Оскільки тоді лінзи можуть часто потіти. Однак є лайфхаки, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

Через запотівання окуляр вам доводиться постійно знімати їх та протирати серветкою. Однак існують більш ефективні методи, як позбутися утворення конденсату на окулярах, пише 24 Канал.

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4 методи, які можна використовувати, щоб окуляри не потіли

Розчин з милом

Для того, що на окулярах не утворювався конденсат, можна використовувати суміш мила та води. Таким розчином варто промити окуляри з обох сторін. Після цього мило утворить на лінзах плівку, яка зможе захистити їх від запотівання.

Існують типи окулярів, які не можна протирати мильним розчином. Для цього варто використовувати спеціальний засіб для відповідних лінз.



Щоб окуляри не потіли, їх можна протерти мильним розчином / Фото Canva

Зубна паста

Зубна паста може гарно очистити окуляри та запобігти утворенню конденсату на них. Для цього потрібно нанести пасту на окуляри та протерти їх насухо. Важливо, щоб на лінзах не залишилися розводи, тому необхідно використовувати мікрофіброву серветку.

Не варто протирати окуляри паперовими серветками. Адже вони можуть пошкодити поверхню лінзи.



Щоб окуляри не потіли, їх варто вимити зубною пастою / Фото Canva

Засіб для миття посуду або гліцерин

Вимити окуляри можна засобом для миття посуду. Оскільки він містить у своєму складі речовини, які гарно відполірують поверхню лінз та можуть захистити від перепадів температур надворі.

Крім того, використовуйте гліцерин. Для цього його потрібно трохи підігріти, а тоді протерти окуляри.

Спеціальний спрей зі захисним ефектом

Не можна мити окуляри дуже гарячою водою. Адже це може пошкодити оправу: спричинити появу тріщин на пластмасі та зіпсувати колір або візерунок.

Найбільш дієвим методом для розв'язання проблеми є спеціальний спрей від запотівання. Його можна купити в магазині оптики. Такий засіб має захисний ефект, тому допоможе уникнути утворення конденсату на лінзі окуляр.



Спеціальний спрей допоможе позбутися конденсату на окулярах / Фото Canva