Из-за запотевания окуляр вам приходится постоянно снимать их и протирать салфеткой. Однако существуют более эффективные методы, как избавиться от образования конденсата на очках, пишет 24 Канал.

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4 метода, которые можно использовать, чтобы очки не потели

Раствор с мылом

Для того что на очках не образовывался конденсат, можно использовать смесь мыла и воды. Таким раствором следует промыть очки с обеих сторон. После этого мыло образует на линзах пленку, которая сможет оградить их от запотевания.


Чтобы очки не потели, их можно протереть мыльным раствором / Фото Canva

Зубная паста

Зубная паста может хорошо очистить очки и предотвратить образование конденсата на них. Для этого нужно нанести пасту на очки и протереть насухо. Важно, чтобы на линзах не остались разводы, поэтому необходимо использовать микрофибровую салфетку.


Чтобы очки не потели, их следует вымыть зубной пастой / Фото Canva

Средство для мытья посуды или глицерин

Вымыть очки можно средством для мытья посуды. Поскольку он содержит в своем составе вещества, которые хорошо отполируют поверхность линз и могут защитить от перепадов температур на улице.

Кроме того, используйте глицерин. Для этого его нужно немного подогреть, а затем протереть очки.

Специальный спрей с защитным эффектом

Наиболее действенным методом решения проблемы является специальный спрей от запотевания. Его можно приобрести в магазине оптики. Такое средство оказывает защитный эффект, поэтому поможет избежать образования конденсата на линзе окуляра.


Специальный спрей поможет избавиться от конденсата на очках / Фото Canva