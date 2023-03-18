Из-за запотевания окуляр вам приходится постоянно снимать их и протирать салфеткой. Однако существуют более эффективные методы, как избавиться от образования конденсата на очках, пишет 24 Канал.
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4 метода, которые можно использовать, чтобы очки не потели
Раствор с мылом
Для того что на очках не образовывался конденсат, можно использовать смесь мыла и воды. Таким раствором следует промыть очки с обеих сторон. После этого мыло образует на линзах пленку, которая сможет оградить их от запотевания.
Чтобы очки не потели, их можно протереть мыльным раствором / Фото Canva
Зубная паста
Зубная паста может хорошо очистить очки и предотвратить образование конденсата на них. Для этого нужно нанести пасту на очки и протереть насухо. Важно, чтобы на линзах не остались разводы, поэтому необходимо использовать микрофибровую салфетку.
Чтобы очки не потели, их следует вымыть зубной пастой / Фото Canva
Средство для мытья посуды или глицерин
Вымыть очки можно средством для мытья посуды. Поскольку он содержит в своем составе вещества, которые хорошо отполируют поверхность линз и могут защитить от перепадов температур на улице.
Кроме того, используйте глицерин. Для этого его нужно немного подогреть, а затем протереть очки.
Специальный спрей с защитным эффектом
Наиболее действенным методом решения проблемы является специальный спрей от запотевания. Его можно приобрести в магазине оптики. Такое средство оказывает защитный эффект, поэтому поможет избежать образования конденсата на линзе окуляра.
Специальный спрей поможет избавиться от конденсата на очках / Фото Canva