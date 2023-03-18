Из-за запотевания окуляр вам приходится постоянно снимать их и протирать салфеткой. Однако существуют более эффективные методы, как избавиться от образования конденсата на очках, пишет 24 Канал.

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4 метода, которые можно использовать, чтобы очки не потели

Раствор с мылом

Для того что на очках не образовывался конденсат, можно использовать смесь мыла и воды. Таким раствором следует промыть очки с обеих сторон. После этого мыло образует на линзах пленку, которая сможет оградить их от запотевания.

Важно! Есть типы очков, которые нельзя протирать мыльным раствором. Для этого следует использовать специальное средство для соответствующих линз.



Чтобы очки не потели, их можно протереть мыльным раствором / Фото Canva

Зубная паста

Зубная паста может хорошо очистить очки и предотвратить образование конденсата на них. Для этого нужно нанести пасту на очки и протереть насухо. Важно, чтобы на линзах не остались разводы, поэтому необходимо использовать микрофибровую салфетку.

Обратите внимание! Не стоит протирать очки бумажными салфетками. Они ведь могут повредить поверхность линзы.



Чтобы очки не потели, их следует вымыть зубной пастой / Фото Canva

Средство для мытья посуды или глицерин

Вымыть очки можно средством для мытья посуды. Поскольку он содержит в своем составе вещества, которые хорошо отполируют поверхность линз и могут защитить от перепадов температур на улице.

Кроме того, используйте глицерин. Для этого его нужно немного подогреть, а затем протереть очки.

Важно! Нельзя мыть очки слишком горячей водой. Ведь это может повредить оправу: вызвать появление трещин на пластмассе и испортить цвет или узор.

Специальный спрей с защитным эффектом

Наиболее действенным методом решения проблемы является специальный спрей от запотевания. Его можно приобрести в магазине оптики. Такое средство оказывает защитный эффект, поэтому поможет избежать образования конденсата на линзе окуляра.



Специальный спрей поможет избавиться от конденсата на очках / Фото Canva