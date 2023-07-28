Встигніть до осені: 8 справ, які треба зробити в саду в серпні

У серпні в кожного садівника дуже багато справ. Вони займаються збором урожаю та вирощуванням фруктів, які плодоносять пізніше.

Деякі рослини треба лише починати сіяти в серпні, деякі – прищеплювати, а щось вже час зривати. Важливо точно розуміти, що треба робити та встигнути до осені. Список справ на серпень – зібрав 24 Канал.

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Що робити в саду в серпні

У серпні обов'язково треба провести обрізку дерев, поки не пізно. Цей процес краще не відтягувати. Варто позбутися гілочок при коренях. За потреби треба прорідити верхню крону дерев. Йдеться про вертикальні пагони.



Обрізка дерев / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Будь-які рослини потребують регулярного поливу, особливо в спеку. Треба пам'ятати про це все літо. Особливо хочуть пити в період плодоношення в суху літню погоду.



Полив рослин / Фото Sad.ua

Подбайте про захист рослин від шкідників влітку. Встановіть ловчі пояси та спостерігайте, чи вони порожні. Періодично їх треба звільняти від комах та ставити нові.



Ловчі пояси / Фото Greenmarket

Розмноження смородини – важлива процедура в літню пору. У серпні варто розмножувати білу та червону смородину. Процедуру роблять, використовуючи здеревілі живці. Після пересадки треба поливати.



Розмноження смородини / Фото Barra

У серпні саме час для саджання й пересадки полуниці. Їм потрібні ділянки, освітлені сонцем. Земля має бути вологою та з невеликою кількістю піску. Її варто перекопувати, вносити добрива та поливати.



Пересадка полуниці / Фото "Сільське господарство"

Пам'ятайте в останні місяць літа про ягідні кущі. Після збору урожаю слід розпушити землю під аґрусом, смородиною, малиною. Вони конче потребують підживлення та сил для зими. Зробіть підгодівлю з попелу або використайте добрива на основі фосфору та калію. Обов'язково підрізайте пагони малини, які вже віддали плоди, бо на них вже урожаю цьогоріч не буде.



Обрізка малини / Фото "Земляк"