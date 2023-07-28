Успейте до осени: 8 дел, которые нужно сделать в саду в августе
В августе у каждого садовода очень много дел. Они занимаются сбором урожая и выращиванием плодов, которые плодоносят позже.
Некоторые растения нужно только начинать сеять в августе, некоторые – прививать, а что-то пора срывать. Важно точно понимать, что нужно делать и успеть до осени. Список дел на август – собрал 24 Канал.
Обратите внимание Не сажайте эти овощи после чеснока: урожая не будет
Что делать в саду в августе
В августе обязательно нужно провести обрезку деревьев, пока не поздно. Этот процесс лучше не оттягивать. Следует избавиться от веточек при корнях. При необходимости нужно проредить верхнюю крону деревьев. Речь идет о вертикальных побегах.
Обрезка деревьев / Фото "Комнатные цветы и растения"
Любые растения нуждаются регулярного полива, особенно в жару. Надо помнить об этом все лето. Особенно хотят пить в период плодоношения в сухую летнюю погоду.
Позаботьтесь о защита растений от вредителей летом. Установите ловчие пояса и наблюдайте, пусты ли они. Периодически их нужно освобождать от насекомых и ставить новые.
Ловчие пояса / Фото Greenmarket
Размножение смородины – важная процедура в летнее время. В августе следует размножать белую и красную смородину. Процедуру делают, используя одревесневшие черенки. После пересадки нужно поливать.
Размножение смородины / Фото Barra
В августе самое время для посадки и пересадки клубники. Им нужны участки, освещенные солнцем. Земля должна быть влажной и с небольшим количеством песка. Ее следует перекапывать, вносить удобрения и поливать.
Пересадка клубники / Фото "Сельское хозяйство"
Помните в последние месяц лета о ягодные кусты. После сбора урожая следует разрыхлить землю под крыжовником, смородиной, малиной. Они нуждаются в подпитке и силах для зимы. Сделайте подкормку из пепла или используйте удобрения на основе фосфора и калия. Обязательно подрезайте побеги малины, которые уже отдали плоды, потому что на них уже урожая в этом году не будет.
Обрезка малины / Фото "Земляк"
- Продолжайте удалять сорняки поскольку они конкурируют с растениями за влагу и питательные вещества.
- Собирайте созревшие фрукты и овощи, такие как томаты, огурцы, перцы, абрикосы, груши, персики.