Успейте до осени: 8 дел, которые нужно сделать в саду в августе

В августе у каждого садовода очень много дел. Они занимаются сбором урожая и выращиванием плодов, которые плодоносят позже.

Некоторые растения нужно только начинать сеять в августе, некоторые – прививать, а что-то пора срывать. Важно точно понимать, что нужно делать и успеть до осени. Список дел на август – собрал 24 Канал.

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Что делать в саду в августе

В августе обязательно нужно провести обрезку деревьев, пока не поздно. Этот процесс лучше не оттягивать. Следует избавиться от веточек при корнях. При необходимости нужно проредить верхнюю крону деревьев. Речь идет о вертикальных побегах.



Обрезка деревьев / Фото "Комнатные цветы и растения"

Любые растения нуждаются регулярного полива, особенно в жару. Надо помнить об этом все лето. Особенно хотят пить в период плодоношения в сухую летнюю погоду.



Полив растений / Фото Sad.ua

Позаботьтесь о защита растений от вредителей летом. Установите ловчие пояса и наблюдайте, пусты ли они. Периодически их нужно освобождать от насекомых и ставить новые.



Ловчие пояса / Фото Greenmarket

Размножение смородины – важная процедура в летнее время. В августе следует размножать белую и красную смородину. Процедуру делают, используя одревесневшие черенки. После пересадки нужно поливать.



Размножение смородины / Фото Barra

В августе самое время для посадки и пересадки клубники. Им нужны участки, освещенные солнцем. Земля должна быть влажной и с небольшим количеством песка. Ее следует перекапывать, вносить удобрения и поливать.



Пересадка клубники / Фото "Сельское хозяйство"

Помните в последние месяц лета о ягодные кусты. После сбора урожая следует разрыхлить землю под крыжовником, смородиной, малиной. Они нуждаются в подпитке и силах для зимы. Сделайте подкормку из пепла или используйте удобрения на основе фосфора и калия. Обязательно подрезайте побеги малины, которые уже отдали плоды, потому что на них уже урожая в этом году не будет.



Обрезка малины / Фото "Земляк"