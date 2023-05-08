Що подарувати на День матері: 10 ідей, які сподобаються кожній мамі

День матері – це прекрасний привід показати свою любов та повагу до мами. Звичайно, у цей день можна не лише привітати словесно, але й приготувати якийсь подаруночок. Ми зібрали 10 найцікавіших ідей до цього свята.

У День матері кожна мама хотіла б почути слова любові від своєї дитини. Але можна не тільки привітати словами, але й зробити подарунок. 24 Канал зібрав 10 найкращих ідей до свята, які сподобаються кожній мамі.

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10 найкращих ідей подарунків до Дня матері

Ось декілька ідей, що можна подарувати мамі у цей святковий день:

Квіти. Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне.



Букет квітів / Фото Сanva

Подарунковий сертифікат. Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом.



Подарунковий сертифікат / Фото Canva

Книга. Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора.



Книга / Фото Canva

Кошик ласощів. Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами.



Кошик із солодким / Фото Flowers.ua

Подарунок ручної роботи. Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується.



Сережки ручної роботи / Фото Zrk.ua

Кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер.



Блендер / Фото Npshopping

Альбом. Туди помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – ваші спільні спогади.



Альбом / Фото Canva

Іменна річ. Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами вашої мами. Приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати.



Іменна чашка / Фото Shafa

Квиток на подію. Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох.



Квиток / Фото Дебет-кредит

Косметика – те, що завжди потрібно. Красива помада, туш, олівець чи пудра. Тут вибір великий й тільки вам вирішувати, що можна подарувати вашій мамі.



Косметика / Фото Canva

Вибір подарунка здебільшого залежить від інтересів вашої мами. Хтось любить займатись спортом і зрадіє абонементу в тренажерний зал, а хтось – обожнює шити й мріє про нову швейну машинку. Для когось найкращим подарунком стане квиток в інше місто, а хтось радітиме походу в СПА. Тож будьте креативними та враховуйте бажання своїх матусь.