Що подарувати дівчині на День святого Валентина: ідеї для подарунку, який вразить кохану

День святого Валентина для закоханих пар виступає ще одним приводом, аби висловити і довести свою любов. Подарунок не є головним виявом ваших почуттів, проте стане гарним підкресленням вашої щирості. Що подарувати дівчині на День святого Валентина здебільшого постає складним питанням, та все ж бідою воно не є.

Зазвичай, подарунок на День святого Валентина хлопці й чоловіки вибирають з особливою ретельністю. Адже, потрібно врахувати купу факторів, до прикладу, що може сподобатись коханій, а що може надати нотки розчарування у цей день. Проте, для того, щоб змусити вашу другу половинку усміхатись, вам зовсім непотрібно проходити крізь "вогонь, воду і мідні труби".

До слова Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому

Єдиною достойною порадою буде слухати: уважно слухайте, що говорить ваша дівчина чи дружина, коли ви заходите у магазини, буде уважними й до натяків. Можливо, ваша половинка вже знає, який подарунок вона б хотіла отримати, але напряму казати про це не хоче. У цій підбірці ми зібрали для вас найкращі варіанти та ідеї для подарунку дівчині на 14 лютого. Однак, до кожного з них можна додати щось своє і в результаті ви отримаєте щасливі очі коханої, гору вражень і радощів.

Найкращі ідеї подарунку для дівчини на 14 лютого

Квіти й солодощі

На День закоханих незмінною класикою подарунків всіх віків і народів залишається "тандем" гарного букету і смачних цукерок. Проте, перед тим як бігти купувати троянди – подумайте, чи саме їх любить ваша кохана. Можливо, їй до вподоби білі ромашки чи ніжні рожеві тюльпани.



Що подарувати дівчині на День закоханих / Unsplash

Щодо вибору цукерок також є певні "підводні камені". Якщо ваша половинка слідкує за фігурою чи не вживає цукру – не варто купувати солодке. Як альтернативу таким солодощам, можна придбати фруктову пастилу, шоколадні цукерки без цукру чи навіть самому зготувати якийсь десерт, який не шкодитиме ні фігурі, ні шкірі коханої дівчини.

Романтична вечеря

Надзвичайно приємним сюрпризом на 14 лютого може стати гарна й смачна вечеря при свічках. Не бійтесь кухні і всього, що з нею зв'язано. Складних "ресторанних" страв на вечерю готувати не потрібно. Звичайна паста чи запечена картопля з м'ясом в поєднанні із хорошим вином можуть творити дива. Тим більше, ваша кохана точно оцінить, що ви так сильно хотіли її здивувати.



Що подарувати дівчині на День святого Валентина / Pinterest

Головне, не замовляйте готову їжу. Це буде видно одразу, а така "маленька хитрість" цілком може зіпсути вам вечір. Покажіть своїй коханій людині наскільки ви готові старатись для неї – і це точно не залишиться непоміченим.

Поїздка

Можливо, ваша половинка давно мріє про подорож чи хоче спробувати новий екстримальний вид спорту. Нові подорожі – це не тільки нові відчуття та спогади, а й можливість спільного росту. Тож, потіште кохану звісткою, що ви вирушаєте з нею здобувати щасливі миті, але не кажіть куди їдете. Хай це буде сюрпризом. Такий подарунок на День закоханих буде дуже приємним й залишить враження на все життя.



Подарунок дівчині на Валентина: подорож / Unsplash

Косметика

Гарна косметика чи парфуми відомого бренду, який так обожнює ваша дівчина, також можуть бути варіантом хорошого подарунку на День святого Валентина. Уважно вивчіть чим з косметики користується ваша кохана, або ж які аромати їй до вподоби і тоді успіх вам гарантовано.



Подарунок дівчині на 14 лютого / Unsplash

Парфуми – це чудовий подарунок, якому зрадіє будь-яка жінка. Якщо ви правильно підберете аромат, то вашій коханій половинці він буде приносити не лише задоволення, але й підкреслювати її шарм та чарівність.

Прикраси

Хтось колись сказав, що найкращі друзі дівчат – це діаманти. В цьому є частина правди, якщо ваша кохана носить прикраси. Зауважте, яким ювелірним прикрасам ваша дівчина надає перевагу. Якщо вона носить ланцюжок, то гарним і милим подарунком буде оригінальна підвіска. Якщо ж кохана носить сережки, то слід придивитись, якої саме вони форми і які коштовні камені підкреслюватимуть риси її обличчя.



Що подарувати на 14 лютого: прикраси / Unsplash

Альбом з фотографіями

Цей подарунок точно змусить розчулитись вашу дівчину. Такий альбом можна замовити, а можна й зробити власноруч. Для цього видрукуйте спільні фото з коханою та вклейте їх у альбом. Під світлинами можна написати дату, історію як робилось це фото або ж просто вписати теплі слова.



Подарунок на 14 лютого своїми руками / Pinterest

Всі ваші дорогі моменти будуть зібрані в одному місці і такий альбом завжди буде приносити радість дівчині, коли вона братиме його до рук. До того ж можна лишити місце й для майбутніх фотокарток.

Парний одяг

Наступною надзвичайно милою ідеєю для подарунку є парний одяг. Ви можете придбати для себе і для вашої половинки однакові худі, светри, футболки чи навіть піжами! На цих речах можна написати ваші спільні жарти чи фрази, які будете розуміти лише ви двоє.



14 лютого подарунок дівчині / Pinterest

Вже декілька років поспіль популярними залишаються плюшеві піжами-комбінезони у вигляді тваринок, які називаються кігурумі. Ви можете придбати як однакові кігурумі, так і маєте змогу обрати собі і коханій різні.

Білизна

Коли ж ще придбати спідню білизну для коханої, як не в романтичний День святого Валентина? У магазині білизни вибір знайдеться для кожної дівчини. Радимо звернутися за допомогою до консультантів, які допоможуть вам обрати справді красивий подарунок.



Подарунок коханій на 14 лютого / Pinterest

Бажаємо Вам у День закоханих кохати і бути коханими!