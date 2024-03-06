Міжнародний жіночий день вже не за горами: що подарувати на 8 березня за знаком зодіаку

Вибрати подарунок на 8 березня – завдання не з простих. Адже одні жінки полюбляють дорогі речі, а інші зрадіють навіть найменшій дрібничці. Однак постаратися у таке свято все одно варто.

З нагоди Міжнародного жіночого дня, який відбудеться вже у п'ятницю, LifeStyle 24 публікує матеріал, у якому розповість, що подарувати кожному зі знаків зодіаку. Ці поради значно полегшать вибір чоловікам.

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Що подарувати на 8 березня всім знакам зодіаку

Овен

Овни обожнюють яскраві подарунки, тому чоловікам на 8 березня потрібно постаратися. Звичайний букет, ймовірно, не здивує представників цього знаку зодіаку. Варто придумати щось оригінальніше.

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Телець

Тельцям підійде корисний подарунок, вони не люблять, коли гроші витрачаються на непотрібні речі. Придбайте книжку або те, що представники цього знаку зодіаку давно хотіли, однак шкодували кошти.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Близнюки шаленіють від красивих ювелірних прикрас. На Міжнародний жіночий день краще купити дорожчий подарунок, адже звичайною біжутерією можна потішити будь-коли.

Гороскоп для Близнюків

Рак

Солодощі та квіти – найкращий подарунок на 8 березня для Раків. Представники цього знаку зодіаку зовсім невибагливі, тому зрадіють навіть найменшій дрібничці. Головне, у цей день проявити увагу.

Гороскоп для Раків

Лев

Леви – одні із тих знаків зодіаку, які кажуть прямо, що їм не подобається подарована річ. Тому найкраще відправитися разом з ними у магазин та придбати те, що приглянеться до душі.

Гороскоп для Левів

Діва

Діви люблять красивий декор, тому вибір подарунка для цих знаків зодіаку не викликає сильних проблем. Придбайте щось корисне, наприклад, для кухні або спальні, аби прикрасити приміщення.

Гороскоп для Дів

Терези

Терези обожнюють доглядати за собою. Вечірня та рання рутина – це найкращий період дня для представників цього знаку зодіаку. Тому косметика стане чудовим подарунком на 8 березня. Однак краще дізнатися, чим людина користується, аби не прогадати.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Скорпіони люблять отримувати дорогі подарунки. Зокрема, йдеться про смачні парфуми, красиву білизну або брендовий одяг. Тому чимшвидше шукайте найкращу річ, аби вразити представників цього знаку зодіаку.

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Стрілець

Зараз для Стрільців найкращий подарунок – це збірка віршів. Адже останнім часом вони захоплюються цікавою поезією сучасних авторів. Тому чоловікам терміново потрібно бігти у книгарню.

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Козоріг

Козороги взагалі не люблять сюрпризів та подарунків. Тому 8 березня достатньо просто бути поруч з представниками цього знаку зодіаку, а не залишати їх наодинці.

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Водолій

Водолії обожнюють створювати затишок у ванній кімнаті. Тож за подарунком на Міжнародний жіночий день варто йти у магазин декору та знайти речі, які красиво доповнять інтер'єр.

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Риби

Риби вже довгий час мріють відправитися у цікаву подорож. Тому чоловікам варто пошукати квиток у місце, яке подарує представникам цього знаку зодіаку незабутні емоції та спогади на все життя.

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