Так, Близнюки і Скорпіон, нарешті це станеться. Робота приноситиме хороші гроші й задоволення, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

У березні для представників цього знаку зодіку відкриються нові можливості. Ви зможете якрайкраще продемонструвати свої навички на практиці. Так і отримаєте роботу мрії.

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Скорпіон

В березні у Скорпіонів відбудеться позитивна зміна у кар'єрі. Отримаєте пропозицію про роботу, яка буде відповідати вашим потребам і вимогам. Будьте відкритими до нових викликів і не бійтеся змін. На вас чекає шалений успіх.

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