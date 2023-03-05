Здивуйте рідних та близьких: 4 ідеї подарунків на 8 березня своїми руками

8 березня – чудовий привід привітати своїх рідних та близьких жінок подарунком. Однак хочеться обрати щось оригінальне та незвичайне. Тому можна зробити подарунок власними руками, що стане приємною несподіванкою для найрідніших.

24 Канал підготував підбірку цікавих ідей подарунків, які можна зробити своїми руками для ваших рідних та близьких жінок.

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4 ідеї подарунків на 8 березня своїми руками

Листівка

Одним з найпопулярнішим подарунком на 8 березня, який може зробити кожен своїми руками є листівка. Оскільки для цього не потрібно докладати багато зусиль, водночас можна придумати щось креативне.

Для виготовлення листівки потрібно купити клей, картон, стрічку, кольоровий папір та блискітки. Крім того, можна видрукувати гарне фото з жінкою, яку будете вітати, та приклеїти його до листівки.

Важливо гарно підписати виготовлену власноруч листівку. Найкраще вигадати побажання самому. Адже такі слова будуть найбільш щирими та сповнені теплом



Листівка своїми руками – гарний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest



На 8 березня своїми руками можна зробити листівку / Фото Pinterest

Букет із солодощів

Самостійно можна виготовити букет із солодощів. В інтернеті є різноманітні варіанти, як це зробити. Композицію можна скласти з цукерок, шоколадок, батончиків, зефіру та маршмелоу. Солодощі варто обгорнути в подарунковий папір та прикрасити стрічками.

Крім того, можна створити красиві квіти з цукерок. Для такого подарунка треба добре пофантазувати та увімкнути свою креативність.



На подарунок на 8 березня можна зробити букет із цукерок / Фото Pinterest

Святковий сніданок чи вечеря

Гарним варіантом подарунка для найрідніших жінок, може бути власноруч приготована їжа. Такий сюрприз безумовно приємно здивує рідних та близьких. Це може бути як святковий сніданок в ліжко, так і романтична вечеря на двох чи у сімейному колі.



На 8 березня своїми руками можна приготувати святковий сніданок / Фото Pinterest

Подарунковий набір

Актуальним подарунком, який можна скласти власними руками є подарунковий набір. У коробку можна покласти щось цікаве та особливе. Хоча такий подарунок складається з куплених речей, однак ви самі вирішуєте, як їх естетично оформити та прикрасити.



Подарунковий набір – цікавий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest Подарунковий набір – цікавий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest