24 Канал подготовил подборку интересных идей подарков, которые можно сделать своими руками для родных и близких женщин.

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4 идеи подарков на 8 марта своими руками

Открытка

Одним из популярнейшим подарком на 8 марта, который может сделать каждый своими руками является открытка. Поскольку для этого не нужно прилагать много усилий, можно придумать что-то креативное.

Для изготовления открытки нужно купить клей, картон, ленту, цветную бумагу и блестки. Кроме того, можно распечатать хорошее фото с женщиной, которую будете приветствовать, и приклеить его к открытке.

Важно хорошо подписать изготовленную собственноручно открытку. Лучше придумать пожелания самому. Ведь такие слова будут самыми искренними и наполнены теплом.



Открытка своими руками – хороший подарок на 8 марта / Фото Pinterest



На 8 марта своими руками можно сделать открытку / Фото Pinterest

Букет из сладостей

Самостоятельно можно изготовить букет из сладостей. В интернете есть разные варианты, как это сделать. Композицию можно составить из конфет, шоколадок, батончиков, зефира и маршмелоа. Сладости следует обернуть в подарочную бумагу и украсить лентами.

Кроме того, можно создать красивые цветы из конфет. Для такого подарка нужно пофантазировать и включить свою креативность.



В подарок на 8 марта можно сделать букет из конфет / Фото Pinterest

Праздничный завтрак или ужин

Хорошим вариантом подарка для самых родных женщин, может быть собственноручно приготовленная еда. Такой сюрприз, безусловно, приятно удивит родных и близких. Это может быть как праздничный завтрак в постель, так и романтический ужин на двоих или в семейном кругу.



На 8 марта своими руками можно приготовить праздничный завтрак / Фото Pinterest

Подарочный набор

Актуальным подарком, который можно составить своими руками является подарочный набор. В коробку можно положить что-нибудь интересное и особенное. Хотя такой подарок состоит из купленных вещей, но вы сами решаете, как их эстетически оформить и украсить.



Подарочный набор – интересный подарок на 8 марта / Фото Pinterest Подарочный набор – интересный подарок на 8 марта / Фото Pinterest