Як обирають імена у королівській родині: таємничі подробиці, які вас заінтригують

У британській королівській сім'ї існує своє бачення на вибір імен для дітей. Нерідко вони далекі від модних тенденцій. Цікаво, про які йдеться.

Переважно немовлятам у королівській родині дають імена на честь відомих монархів минулого та членів їхніх родин. Буває так, що обирають імена, тлумачення яких розуміють лише вони. Розповімо детальніше про такі ймення та їх поєднання.

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Пояснення королівських імен

Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – маленька дочка герцога та герцогині Сассекської.

Лілібет було дитячим прізвиськом великої королеви Єлизавети та бабусі Гаррі. Ймовірно, ім'я Діана дали, аби вшанувати померлу бабусю та принцесу Вельську. Кажуть, що це було політичне рішення. А також, що королеві Єлизаветі не сподобалось, що її прізвисько стало ім'ям.



Лілібет / Фото Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – це ще одна дитина принца Гаррі та Меган, народжений у 2019 році. Батьки дали перше ім'я, бо їм до вподоби давньогрецьке слово arche, що перекладається як "сила" та "мудрість". А от друге ім'я має просте значення – "син Гаррі".



Арчі / Фото SussexRoyal

Шарлотта Елізабет Діана Кембридзька – донечка принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Батьки вирішили обрати таке ім'я, адже воно належало Шарлотті, дружині короля Георга III. Вона прославилась благодійністю. Йдеться про створення Королівського госпіталю, притулків для дітей-сиріт та боротьбу за права жінок на освіту. Друге ім'я – Елізабет, дали на честь легендарної королеви Єлизавети. А ось іменем Діана висловили повагу матері принца Вільяма, принцесі Діані.



Шарлотта / Фото The Duchess of Cambridge

Генрі Чарльз Альберт Деві – повне ім'я усім відомого принца Гаррі. Є сином принца Чарльз та принцеси Діани, а також онуком королеви Єлизавети II.

Такими іменами висловлюють шану королям одразу з кількох династій: Тюдорів, Стюартів і Віндзорів. Ім'я Девід означає "коханий" та серед членів королівської родини часто вживається як друге ім'я. Хоча популярним стало саме домашнє прізвисько – Гаррі.



Гаррі / Фото Getty Images

Вільям Артур Філіп Луї – син принца Чарльза та принцеси Діани та онук королеви Єлизавети II.

Подейкують, що Чарльз хотів назвати сина Артуром, але Діана була проти, бо вважала його старомодним. Тому вибір зупинили на традиційному британському імені – Вільям, тоді як Артур стало другим ім'ям. Щодо Філіпа, то так було звати дідуся принца, а Луї – на честь державного службовця та військового Маунтбеттена Луїса Бірманського.



Вільям / Фото Getty Images