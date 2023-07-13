Звідки походить ім'я Нана: усі подробиці

Нана – ім'я, яке не часто можна почути в Україні. Воно ще не набуло широкої поширеності. Тож майбутні мами можуть задуматись над ним.

Під час вибору імені слід врахувати не лише, як воно звучить, а й звідки воно походить, що означає, а також скільки разів іменини в рік. Все це підготував 24 Канал.

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Значення та походження імені

Нана – ім'я вірменського походження, що перекладається як "молодша", "маленька". Воно дуже популярне у кавказьких народів. У Європі воно не є дуже популярним.

Ім'я Нана можна почути в японців. Слово "нана" у давній японській мові означало "сім". Тепер цей числівник поєднується з суфіксом "цу", чого раніше не було.

Є версія, що Нана – це зменшувально-пестлива форма від імен Іоанна, Маріанна, Наталія, Натанаеля, Анастасія, Аманда, Джоанна.

Коли Дні ангела

У католицькому календарі не зустрічається Нана як повне ім'я. Натомість у православному календарі воно вживається, оскільки так називалась грузинська цариця.

Святкує свої іменини Нана лише один раз у році – 14 жовтня.

Відомі люди з цим ім'ям

Анастасія Кумейко під псевдонімом DJ Nana – українська співачка, танцюристка та діджейка. Танцювала в ансамблі Павла Вірського. У 2007-2011 роках була учасницею музичного гурту "А.Р.М.І.Я". Згодом перейшла до колективу "NikitA", в якій проспівала 5 років. Після виходу з гурту, взяла псевдонім DJ Nana. Вона встигла створити свою першу композицію "Вібрації". У 2018 році Анастасія стала учасницею шоу "Танці з зірками" на "1+1". Разом із Миколою Тищенком вони вилетіли у 4 ефірі.



DJ Nana / Фото з інстаграму діджейки

Нана Хромаєва – донька відомої української телеведучої Маші Єфросиніної. Відомо, що дівчина навчалась у Кловському ліцеї в Києві, після закінчення якого вступила до канадського коледжу. Зараз дівчина навчається в університеті в Нідерландах. Дівчина уникає публічності.



Нана Хромаєва / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної