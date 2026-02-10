Стилісти наголошують, що елегантний вік – зовсім не привід відмовлятися від святкових образів чи ховатися за нудними сірими фасонами. Навпаки, це час, коли жінка може дозволити собі розкішні тканини та сміливі рішення, які часто недоступні 20-річним. Іноземні фешн-експерти вже вивели формулу ідеального вбрання для зрілих жінок, яке гарантує захоплені погляди, і вона, на щастя, не має нічого спільного з мініспідницями чи незручними підборами, пише Who What Wear.

Що одягнути на День святого Валентина жінкам після 60 років?

Секрет привабливості у цьому віці ховається не в бажанні мати молодший вигляд за будь-яку ціну, а в умінні підкреслити свій статус. Замість того, щоб оголювати тіло, експерти радять грати на тактильних відчуттях. Шовк, оксамит, якісна вовна чи кашемір – матеріали, які роблять образ дорожчим і змушують усіх навколо робити компліменти, навіть якщо ваш фасон максимально простий.

Якщо ви вагаєтесь із вибором палітри, зверніть увагу на тренд, який пропагує відома ікона стилю Грейс Ганем. Видання Who What Wear ставить її у приклад як жінку, що перетворила срібне волосся на свою головну фішку. Стилісти радять спробувати монохромні образи – коли верх і низ підібрані в одному кольорі. Це візуально витягує силует і робить його стрункішим. Цього сезону особливо виграшно виглядають глибокий червоний або насичений смарагдовий.

А для тих, хто любить світлі тони, ідеальним варіантом стане total white – поєднання молочного светра з білими штанами, що завжди виглядає свіжо та аристократично.

Колишня модна редакторка та авторка блогу That's Not My Age Елісон Волш просуває ідею, що леопардовий принт – "новий чорний" для впевнених у собі жінок. Одна деталь з таким візерунком, наприклад, шарф, сумка, взуття чи мідіспідниця у поєднанні з чорною чи коричневою водолазкою, додасть образу необхідної грайливості та енергії, не перетинаючи межу вульгарності.

А для тих, хто планує провести вечір у ресторані чи кіно, журнал Harper's Bazaar пропонує безпрограшну формулу поєднання святкового з повсякденним. Наприклад, прямі джинси без потертостей у парі з твідовим жакетом створять образ у стилі "паризького шику", який буде доречним будь-де.

Ще один вишуканий варіант – комбінація легкої сатинової спідниці з об'ємним в'язаним светром грубої в'язки. Такий контраст фактур виглядає неймовірно жіночно і сучасно, при цьому вам буде тепло та затишно.

Завершити святковий лук експерти радять природною укладкою та однією виразною деталлю. Це може бути масивна прикраса або червона помада.

Яку трендову стрижку зробити на День святого Валентина жінці за 60?