Що одягнути на День святого Валентина: ефектні образи, у яких буде тепло й комфортно
- Сукня червоного або бордового кольору з піджаком та підборами створить ідеальний образ на День святого Валентина.
- Твідовий костюм або класична чорна сукня з аксесуарами червоного кольору додадуть святкового настрою.
День святого Валентина вже настав, тож саме час вразити усіх навколо образом для святкування. З огляду на це ми підготували добірку стильних аутфітів, які не лише мають ефектний вигляд, а й залишаються комфортними в морозну погоду.
Ці варіанти підійдуть як для романтичного побачення, так і для затишних зустрічей із подругами, передає 24 Канал.
Цікаво Пахнуть на мільйон, а коштують копійки: 6 бюджетних парфумів, що збирають безліч компліментів
Що одягнути на День святого Валентина?
Сукня червоного або бордового кольору – ідеальний вибір. Її можна скомбінувати з піджаком і доповнити підборами або чоботами на низькій підошві.
Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest
Ще одним вдалим рішенням стане звабливий корсет або боді з мережива чи сітки у поєднанні з піджаком і класичними штанами, як пише видання Cosmopolitan. Це може бути як лаконічний чорний або білий костюм, так і більш акцентний варіант – наприклад, у червоному кольорі. Альтернативою стануть джинси, а завершальними штрихами – взуття, аксесуари та сумка.
Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest
Атласна спідниця та светр також чудовий варіант для стриманого й затишного образу на вечір. Щоб підкреслити талію та збалансувати силует, можна додати пасок. З взуття тут підійдуть як підбори, так і чоботи.
Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest
Замість атласної спідниці можна обрати класичну міні. Щоб образ виглядав більш святково, її можна поєднати з червоним светром. Цікавим акцентом стануть колготи в горошок, а високі чоботи гармонійно завершать look.
Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest
Що ще обрати на День святого Валентина?
- Стильно й святково виглядатиме твідовий костюм із вкороченим жакетом та спідницею у поєднанні з високими чоботами.
Твідові костюми / Фото з Pinterest
- Не менш ефектний варіант – класичні шорти з високою посадкою в тандемі з піджаком і блузою.
- Завжди актуальна класика – чорна сукня. Взимку краще надавати перевагу моделям із довгим рукавом і довжиною міді або максі. Доповнити образ можна підборами чи чоботами.
- Для більш розслабленого настрою підійдуть джинси з піджаком, які гармонійно поєднуються із футболкою, блузою або светром.
Приклади образів з джинсами та піджаком / Фото з Pinterest
- Червоні акценти в аксесуарах допоможуть зробити образ більш святковим. Це, наприклад, можуть бути сережки, сумки, підбори, браслети, хустинки тощо.
Приклади, чим можна доповнити образи, щоб вони виглядали більш святково / Фото з Pinterest
До речі, напередодні наша редакція писала про 7 трендових зачісок на День Валентина, які вийдуть у кожної.