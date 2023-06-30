6 практичних порад, що одягати у спеку

Літню спеку буває просто нестерпно переносити. Бо сонце пече так, що навіть не хочеться виходити з дому. Важливо – обирати правильний одяг.

Одяг може як освіжати, так і парити, тож від його вибору залежить, як ви себе будете почувати. Хвилюватися немає причин. 24 Канал розповість, як одягатися влітку, щоб почуватися комфортно.

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Що одягати влітку в спеку

Літо – найкраща пора для натуральних матеріалів, як льон чи бавовна. Переважно такі речі шиють вільного крою, адже тканина – повітряна, легка, тож ви не будете в них потіти. Тоді як синтетичні речі дуже парять та хочеться швидше їх скинути з себе.



Льон / Фото "Світ Льону"

Проста порада, яка діє – носити влітку одяг світлих кольорів. Вони відбивають тепло та сонячне проміння. Напротивагу їм, темні кольори поглинають світло та вам буде дуже гаряче в чорних чи інших темних кольорах.



Білий одяг / Фото Rica Mare

Широкі, вільні, речі oversize – один з оптимальних варіантів на літній сезон. Не варто мучити себе обтислими речами, бо вам буде парити від них. До того ж вони заважають нормальному теплообміну.



Вільні речі / Фото Women`s Streetstyle

Якщо температура все підіймається, придивіться до головних уборів. Тут залежить від вашого смаку: солом'яні капелюхи, спортивні кепки чи панамки. Вони захищатимуть вашу голову від сонячного проміння, тож спеку буде значно легше переносити.



Капелюх / Фото "Всі. Свої"

Джинсова тканина є дуже цупкою, тому на літню пору рекомендується відмовитись від них. Тим паче – від фасонів, які прилягають. Обирайте широкі штани з натуральних тканин.



Лляні штани / Фото Joom

Краще відмовитися в літній сезон від кросівок та закритого взуття. Бо воно буде парити. Оберіть собі зручні босоніжки чи сандалі. Бажано на низькому ходу, бо каблуки створюють додаткове навантаження на ноги.



Сандалі / Фото Spray Town