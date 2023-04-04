Що не можна садити після часника: перевірені поради городників

Щоб мати вдалий врожай, варто пам'ятати, що овочі потрібно правильно чергувати при посадці, адже земля змінює свій стан. Часник швидко сходить, тому потрібно знати чим зайняти його місце, щоб не залишитись без врожаю.

Часник не дуже сильно виснажує ґрунт, тому після нього немає потреби вносити добрива. Проте є перелік овочів, які не варто сіяти після часнику, адже земля все одно віддала частину сво'ї сили, зазначає 24 Канал.

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Озимий часник, зазвичай садять у жовтні та залишають зимувати у землі. Якщо все зробити правильно у червні – липні вже варто очікувати врожай. Та ще більша частина літа та тепла попереду, що ж можна посадити після часника?



Врожай часнику / Фото Pinterest

Цибуля – категоричне "ні"

Ці дві рослини з одного "сімейства", та однаково виснажують ґрунт. Також схильні до тих самих хвороб та шкідників. Тому сіяти їх по черзі не можна, це точно погано вплине на врожай та може залишити вас без нормального ґрунту надалі.

Морква – лише одночасно

Часник і моркву можна садити на сусідніх грядках. Таким чином часник навіть захистить моркву від шкідників. Та якщо посіяти моркву після, їй не вистачить корисних елементів із землі, які забере часник, адже її коріння заглиблюється дуже глибоко.

Горох та квасоля – швидко втомляться

Такі рослини сіють не дуже глибоко, але не означає, що їм не потрібен якісний ґрунт. Це в'юнкі овочі, саме тому вони потребують багато корисних елементів для енергії зростати. Зазвичай для висадки гороху та квасолі землю готують ще з осені та перед ними нічого не сіють.

Капуста – не порадує врожаєм

Якщо у вас немає інших варіантів, то можна спробувати посіяти на місці часника капусту, але чи виросте вона доброю передбачити складно. Адже для вдалого зростання цього овочу ґрунт потрібен свіжий та рихлий.



Робота з ґрунтом / Фото Pinterest

Найкраще після збору озимого часника на його місце посіяти зелень, адже вона приживається завжди, до того ж швидко заполонить ділянку своєю яскравістю. Також добре себе будуть почувати на місці часнику ранньостиглі сорти огірків, буряки, помідори.

Якщо ж ви не плануєте сіяти більше овочів, то пусту землю добре буде засіяти сидератами для того, щоб до наступного сезону отримати збагачений ґрунт. Це жито, гірчиця, ріпак, горох, люцерна, гречка.

Автор: Діана Сікорська