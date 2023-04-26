Ви цього не знали: що не можна садити біля огірків

Городники часто садять огірки, бо вони прості та невибагливі у догляді. Але іноді дивуються, чому ж овочі не зійшли. Однією з причин може бути неправильне сусідство. Треба знати, які рослини не варто садити біля огірків.

Огірки – смачні та корисні овочі, які люблять за простоту. Їх неважко вирощувати й тому їх часто сіють на своїх грядках. Втім, якщо урожаю немає, то варто звернути увагу біля чого ви їх сієте. Що не можна садити поруч з огірками – підкаже 24 Канал.

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Що не можна садити біля огірків

Сусідство з часником не дуже бажане для огірків. Тож бажано садити рослини так, щоб вони не були близькими одне до одного.

не дуже бажане для огірків. Тож бажано садити рослини так, щоб вони не були близькими одне до одного. Базилік – справді та зелень, котра відлякує шкідників. Але водночас він перешкоджає росту та розвитку овочів. Якщо ви не хочете збирати дрібні залишки, то краще відмовитись від такого сусідства.



Базилік / Фото Sad-fasad

Картопля є найбільш небажаним сусідом для огірків. Водночас огірки також погано впливають на бульбу. Тож оптимальним варіантом буде посадити ці овочі далеко один від одного.

є найбільш небажаним сусідом для огірків. Водночас огірки також погано впливають на бульбу. Тож оптимальним варіантом буде посадити ці овочі далеко один від одного. Помідор – той овоч, який не потрібно садити біля огірків. Бо разом вони псуються та добре не розвиваються. Також їм потрібні різні умови . Огірки потребують вологого повітря, а помідори - навпаки. Для доброго врожаю огірки потребують на 2-3 градуси вищої температури, ніж помідори.

– той овоч, який не потрібно садити біля огірків. Бо разом вони псуються та добре не розвиваються. Також їм . Огірки потребують вологого повітря, а помідори - навпаки. Для доброго врожаю огірки потребують на 2-3 градуси вищої температури, ніж помідори. Не можна садити огірки поруч з ароматними пряними травами. Бо врожаю не отримаєте. Тому такі рослини, як базилік, кінзу та материнку треба розмістити в іншому місці.

Що можна садити біля огірків

Добре поєднуються огірки та різноманітні бобові. Кущі квасолі чи гороху садять рядками поруч із посівами огірків. Вони будуть підживлювати ґрунт азотом. Коли збираєте врожай, їх стебла не треба витягувати, можна тільки зрізати та залишити в землі коріння з азотовмісними бульбами.



Календула є гарним сусідом з огірками. Її квіти не просто прикрасять город цвітінням, а й допоможуть збільшити врожай огірків. Якщо календула буде рости біля огірків, то вона буде приваблювати комах, які запилюють квіти.



Календула / Фото Рослиновід



Кукурудза – прекрасний сусід для огірочків. Адже саме завдяки високорослим сортам кукурудзи на грядці формується особливий мікроклімат. Він дуже сильно впливає на урожай, збільшуючи його на 20%.