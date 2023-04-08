Не можна викидати: що робити зі старою свяченою вербою

Християни 9 квітня відзначають Вербну неділю. В останню неділю перед Великоднем церква відзначає свято – Вхід Господній в Єрусалим. У цей день всі йдуть освячувати вербу, але що ж робити з тогорішнью вербою – читайте в матеріалі.

Завтра ми принесемо в дім освячену вербу, яка буде нашим оберегом увесь рік, пише 24 канал. Але якщо у вашій оселі є гілки верби з минулого року, то їх в жодному разі не можна викидати. Ось кілька способів, якими ви можете скористатися.

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Що робити зі старою свяченою вербою

Візьміть минулорічну вербу та пустіть в річку, озеро чи струмок. Також гілочки верби можна спалити, але в жодному разі не викидайте на сміття. Попіл від вербових гілок розсипте там, де по ньому не будуть ходити ногами люди.

Щоб очистити дім від негативу та всього поганого, гілочки верби підпаліть та обійдіть ними будинок. При цьому читайте молитву.

Якщо у вашій оселі є пічка, то гілочки верби можна розпалити, а потім випікати паски.

Якщо ваша верба пустила молоді пагони, тоді потрібно висадити її в землю. Втім, якщо вірити прикметам, це не варто робити у своєму саду. Варто посадити вербу в лісі або ж на березі річки.



Свячену вербу не можна викидати / Фото з Unsplash