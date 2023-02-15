Стрітення Господнє: що не можна робити у свято, народні прикмети
15 лютого в Україні святкують одне з найважливіших свят у церковному календарі – Стрітення Господнє. У дохристиянські часи воно знаменувало зустріч зими із весною. Згодом набуло релігійно змісту й у цей день віряни згадують зустріч Симеона Богоприємця з Ісусом.
Слово "стрітення" зі старослов'янської мови означає "зустріч", а його друге значення – це "радість". Коли Ісуса принесли Марія та Йосип у Єрусалимський храм на 40 день після його дня народження, то побачивши їх, Симеон одразу взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду, зазначає 24 Канал.
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Що не можна робити у Стрітення Господнє
- У свято не можна сваритися, конфліктувати, ображати когось чи бажати іншим зла.
- Не можна в'язати, шити, вишивати, займатися рукоділлям та будь-якою важкою фізичною працею.
- Не можна також вирушати в довгу дорогу.
- Не можна позичати гроші чи самому брати їх у борг.
- Не можна ворожити.
- Не можна вживати алкоголь.
- Не можна нудьгувати та плакати, адже це свято радості.
- У свято варто сконцентрувати на молитві та спілкуванні з Богом.
Що не можна робити на Стрітення – заборони та прикмети / Фото Canva
Народні прикмети у Стрітення Господнє
У народі вважається, що у це свято зустрічаються зима з весною та сперечаються між собою. Тож хто переможе на Стрітення, той і пануватиме на землі найближчим часом. Тому у давнину люди намагалися визначити якими будуть два наступні тижні.
- Якщо у свято сонячно та тепло, то варто очікувати теплу зиму в останні дні лютого.
- Якщо з даху капає вода, то зима ще довго протримається.
- Якщо падає сніг – треба очікувати пізньої та холодної весни.
- Вітряна погода віщує щедрий врожай.
- Якщо є бурульки під дахами, то добрим буде врожай кукурудзи.
- Якщо на деревах іній, то буде хороший врожай картоплі та гречки.