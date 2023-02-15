Стрітення Господнє: що не можна робити у свято, народні прикмети

15 лютого в Україні святкують одне з найважливіших свят у церковному календарі – Стрітення Господнє. У дохристиянські часи воно знаменувало зустріч зими із весною. Згодом набуло релігійно змісту й у цей день віряни згадують зустріч Симеона Богоприємця з Ісусом.

Слово "стрітення" зі старослов'янської мови означає "зустріч", а його друге значення – це "радість". Коли Ісуса принесли Марія та Йосип у Єрусалимський храм на 40 день після його дня народження, то побачивши їх, Симеон одразу взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду, зазначає 24 Канал.

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Що не можна робити у Стрітення Господнє

У свято не можна сваритися, конфліктувати, ображати когось чи бажати іншим зла.

Не можна в'язати, шити, вишивати, займатися рукоділлям та будь-якою важкою фізичною працею.

Не можна також вирушати в довгу дорогу.

Не можна позичати гроші чи самому брати їх у борг.

Не можна ворожити.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна нудьгувати та плакати, адже це свято радості.

У свято варто сконцентрувати на молитві та спілкуванні з Богом.

Що не можна робити на Стрітення – заборони та прикмети / Фото Canva

Народні прикмети у Стрітення Господнє

У народі вважається, що у це свято зустрічаються зима з весною та сперечаються між собою. Тож хто переможе на Стрітення, той і пануватиме на землі найближчим часом. Тому у давнину люди намагалися визначити якими будуть два наступні тижні.