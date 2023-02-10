Не припускайтеся цих 3 помилок у догляді за рослинами – речі, які вбивають кімнатних улюбленців

Навіть найменш вибагливі рослини можуть загинути, якщо не дотримуватися простих принципів. Є 3 речі, які можуть змусити ваших зелених вихованців зів'яти та загинути – читайте про них у матеріалі.

Невідповідний догляд може знищити рослину зсередини, тож важливо знати, чого не можна робити навіть з невибагливими кімнатними рослинами, пише 24 Канал.

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Протяги поблизу рослин

Попри те, що багато рослин можуть нормально рости на вулиці, навіть найбільш стійки дуже не люблять протягів – кімнатні рослини, як і люди, можуть захворіти навіть від відчиненого вікна.

Не варто допускати протягів там, де стоять рослини – це може спричинити хвороби та зіпсувати листя і стебла. Крім того, кімнатних вихованців не варто ставити під кондиціонером – контрастне холодне повітря може згубно вплинути на здоров'я рослини.

Яких помилок не можна припускатися під час догляду за рослинами / Фото Unsplash

Постійна перестановка рослин

Рослини звикли сидіти в землі та не рухатися – тому треба забезпечити їм місце в квартирі, де їх не доведеться постійно чіпати чи переносити.

Не переставляйте часто кімнатних вихованців – це може викликати стрес у рослини. Щоб адаптуватися до нових умов, рослина може втратити багато листя та цвіту.

Яких помилок не можна припускатися під час догляду за рослинами / Фото Unsplash

Неправильне світло

Кожна рослина має вимоги щодо сонячного освітлення – якійсь променів треба буде більше, а якійсь – менше. Вимоги рослини можна знайти в інтернеті, або ж на горщику, в якому ви її купили.

Якщо поставити світлолюбну рослину у затінок, вона не тільки буде погано рости, але і може захворіти від нестачі вітаміну D. Те саме може статися з рослинами, які полюбляють затінок чи непрямі сонячні промені – якщо такі квітки поставити на підвіконня під прямими сонячними променями, вони можуть засохнути чи швидко втратити цвітіння.

Яких помилок не можна припускатися під час догляду за рослинами / Фото Unsplash