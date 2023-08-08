Кисневий порошок містить речовину – перкарбонат натрію, до якої входить перекис водню та сіль. Перевага у тому, що речовина чудово виводить практично будь-які плями у гарячій воді. За це її господині й люблять. А що не можна прати кисневим порошком – розкаже 24 Канал.

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Що не радять прати кисневим порошком

Будьте обережні з цим засобом, аби потім не шкодувати, що зіпсували речі. Зверніть увагу:

Кисневим порошком забороняється прати одяг із таких матеріалів, як вовна та шовк.



Вовна / Фото "Веселий дім"

Не наносьте засіб на речі, які мають прикраси зі шкіри та шкірозамінника. Це може закінчитися не дуже добре.

Така сама ситуація може скластися з дерев'яними ґудзиками. Краще прати їх іншими речовинами.



Річ із дерев'яними ґудзиками / Фото "Шафа"

Окремі хазяйки чи хазяїни використовують кисневий порошок для чистки різних предметів побуту. Йдеться про поверхні в кімнатах, килимки, плитку для приготування їжі.



Кисневий порошок / Фото Chemsale

Тут теж варто бути обережним. Не всі місця в домі можна обробляти таким засобом. Зокрема, лінолеум та предмети, зроблені з алюмінію. Не допустіть, щоб порошок потрапив на лаковані та поліровані поверхні.

Можете нанести порошок на місце, яке не є широко помітним. Таким чином, ви побачите, як вони впливають на меблі, і чи не шкодять їм.

Коли робите щось з кисневим порошком, обов'язково одягайте рукавички, аби не було алергії, опіків чи інших побічних реакцій.