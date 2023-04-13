Що потрібно святити на Великдень: список продуктів, які можна класти до кошика
Напередодні та в самий день світлого Великодня усі віряни приходять до церкви зі святковими кошиками, які торжественно освячують. Дізнавайтесь нижче, що можна та навіть потрібно покласти до кошика.
Великодній кошик – це те, без чого християни не уявляють світлого свята. Тому до підготування цього атрибуту варто поставитися з відповідальністю, пише 24 Канал.
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Здебільшого набір продуктів, які кладуть до великоднього кошика, незмінний вже багато років. Та раніше люди мали значно більші кошики – брали кілька пасок, не тільки курячі, але й гусячі яйця, брали цілих поросят. Набір є стандартним щороку неспроста – кожен з них має особливе значення та символ.
Нагадаємо, що традиційно кошик прикрашають зеленню, рідше – квітами й стрічками. Всі продукти застилають вишитим рушником, а під час освячення у корзину кладуть свічку.
Що можна покласти у Великодній кошик
- Паска. Це найголовніший елемент у великодньому кошику. Паска символізує тіло Ісуса Христа, який воскрес, а ще – перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Паски зазвичай печуть або у Чистий четвер, або у Велику суботу.
- Яйця. Це символ нового життя та відродження. До свята яйця по-особливому прикрашають: роблять писанки, крашанки, дряпанки. Писанкарство – давня українська традиція, що передається з покоління в покоління.
- М'ясо. Освячення м'ясних продуктів походить ще від давніх пасхальних традицій. Їх готують заздалегідь: роблять домашню ковбасу, буженину, також у кошик можна покласти сало. Головне, щоб страви були без крові.
- Молочні продукти (масло, сир). Ці продукти є символом любові та жертовності Бога. У кошик можна покласти сирну паску.
- Хрін. Цей продукт символізує міцність та силу духу, а за іншими версіями – коріння віри у воскресіння.
- Сіль. У Біблії сіль символізує зв'язок між Богом та людьми. Також це символ достатку і здоров'я.