Згідно з досвідом садівництва, посадка картоплі на одній грядці не повинна проводитися більш як два роки поспіль. В іншому випадку, ризик погіршення якості та кількості врожаю зростає.

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6 культур, які не можна садити після картоплі

Зазвичай не рекомендується садити після картоплі такі рослини:

Інші представники родини пасльонових, такі як баклажани, помідори та перці, оскільки вони сприятимуть розповсюдженню захворювань, які можуть вразити як картоплю, так і їх. Гарбузи та кавуни, бо вони також належать до родини пасльонових, і можуть стати джерелом зараження для картоплі. Капусту, оскільки це може призвести до зниження врожаю картоплі й привести до поширення захворювань.

Рекомендується садити після картоплі рослини, які належать до інших родин рослин. Найкращими варіантами є буряк, морква, цибуля, капуста, гарбузи та кабачки. Також можна висаджувати горох, квасолю, сочевицю, огірки, а також різні види зелені (рукола, шпинат, салат). Важливо дотримуватися правил сівозміни, щоб зберегти родючість ґрунту та отримувати хороший врожай.

Картопля на городі / All About Gardening