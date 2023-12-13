Коли українці щедруватимуть цього року: нова дата

У період новорічних та різдвяних свят українці колядують, щедрують і посівають. Це давні традиції, тому їх важливо дотримуватися. Навіть під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди шанують свою історію.

Однак, 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому тепер українці ходитимуть колядувати та щедрувати в інші дні. Детальніше про те, коли цьогоріч співатимуть щедрівки, розкаже 24 Канал.

Важливо Коли Україна відзначатиме Різдво у 2023 році

Коли щедрувати у 2023 році

За традицією, колись щедрували перед Старим Новим Роком, який відзначається в ніч з 13 на 14 січня. Однак, після переходу на новий церковний календар українці співатимуть щедрівки 31 грудня, на Щедрий вечір.

Цікаво, що наші предки дали ще одну назву Щедрому вечору – "Свято Василя і Меланки". Раніше слов'яни вірили у бога порядку, шлюбу та сімейного щастя Ладо. Він мав сина та дочку, яка звалася Меланкою.

Одного разу підступний змій викрав дівчину та заховав у підземелля. Тоді наречений Меланки не зміг її врятувати. Тому за справу взявся богатир Васильчик. Йому вдалося звільнити Меланку з полону. Згодом молоді люди справили весілля.

Традиція щедрування

Зазвичай щедрують дівчата. Вони ходять по хатах, співають пісні та бажають господарям щастя, здоров'я й достатку. Проте у деяких областях України до цієї давньої традиції доєднуються й хлопці. Одними із найпопулярніших українських щедрівок є: "Щедрик", "Щедрий вечір, добрий вечір" та "Щедрик-ведрик".