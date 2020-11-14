Популярний український співак Сергій Бабкін випустив довгоочікуваний трек, до створення якого приєдналась його 10-річна донька Веселина.

Новий відеоролик український співак опублікував на офіційній сторінці в ютубі. Англомовну пісню Because you love (Тому, що ти любиш) Сергій Бабкін виконав разом зі своєю 10-річною донькою Веселиною.

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Зірковий батько презентував і кліп до пісні. У ньому він з донечкою розважається та гуляє в осінньому парку. Також представлені уривки відео того, як Сергій та Веселина записували пісню в студії.

Перша англомовна пісня за все моє 18-річне творче життя. Ідея написання пісні належить моїй дочці – Веселині Бабкіній. Саме вона надихнула мене. Складали разом. Вперше в моєму сольному, авторському потоці я був не один. Зі мною була моя дочка!

– прокоментував пісню Сергій Бабкін.

Також музикант зізнався, що ця композиція є для нього особливою. Він подякував Веселині за те, що вона вмовила його на такий сміливий та душевний крок. Сергій Бабкін переконаний в тому, що ця пісня не залишить байдужим нікого. Ні тих, хто вже познайомився з творчістю музиканта, ні тих, хто зробить це вперше.

Справді, композиція та зворушливе відео знайшли відгук в серцях користувачів мережі: "Сергію, дует з Веселиною просто чарівний! Вітаю і сподіваюся на продовження", "Як ж вам пощастило один з одним! Дуже душевна і тепла прем'єра", "Чудова пісня, магічна", "Дуже душевно, затишно та з любов'ю", – написали шанувальники в коментарях під відео.

Дивитись Сергій і Веселина Бабкіни – Because you love відео онлайн: