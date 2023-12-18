Санта-Клаус літає по всьому світу на санах, які запряжені оленями. Виготовляти подарунки допомагають різдвяні ельфи, чия майстерня знаходиться на Північному полюсі. Сьогодні 24 Канал розкаже про те, як називають Санта-Клауса в різних країнах.

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Бабо-Натале в Італії

В Італії Санта-Клауса називають Бабо-Натале. У цій країні він традиційно розносить подарунки на Різдво. Однак під ялинкою вони з'являються вже на початку грудня. Цікаво, що в Італії ще є відьма Ла Бефана. Вона також приходить перед святом та залишає солодощі й сухофрукти в різдвяних шкарпетках.

Сінтерклаас в Нідерландах

У Нідерландах Санта-Клаус має ім'я Сінтерклаас. Він приходить до дітей вночі напередодні Дня Святого Миколая, 6 грудня. Дідусь їздить верхи на білому коні, який раніше називався Амеріго, а з 2019 року – Озоснел. Під час свята Сінтерклаасу допомагає темношкірий хлопчик Чорний Піт.

Санта-Клаус у США, Великій Британії та Канаді

У США, Великій Британії та Канаді Санта-Клаус своє ім'я не змінює. У цих країнах його традиційно зображують з бородою, червоним костюмом, саньми та оленями. Дідусь спускається з димаря перед Різдвом та залишає дітям подарунки під ялинкою або в різдвяних шкарпетках. У Великій Британії заведено пригощати Санта-Клауса м'ясним пирогом та склянкою віскі, а оленів – морквою.

Пер-Ноель у Франції

У Франції напередодні Різдва до дітей приходить Пер-Ноель. Його ім'я перекладається як "Різдвяний Дід" або "Батько Різдво". Чарівний персонаж має мантію та плетений кошик, а подарунки роздає разом зі своїм осликом Гуї.

Святий Миколай в Польщі

До польських дітей приходить Святий Миколай. За легендою, цей персонаж з'явився ще у давні часи. Якось йому дозволила пожити в себе одна родина. Для того, щоб віддячити людям за доброту, Святий Миколай залишив їм золоті яблуках у шкарпетці, яка висіла на каміні. На голові він носить митру, а на плечі накидає мантію єпископа. Дідусю допомагає слуга-мавр Чорний Пітер, який носить на спині мішок з подарунками.