11 русифікованих жіночих імен: як вони звучать українською
1 липня 2023, 16:07Читать новость на русском
Джерело:Ольга Васильєва
Росія довго намагалась вкрасти українську культуру, звичаї, традиції та історію. Водночас вона хотіла насадити своє бачення цих речей, у тому числі й імен.
Тривалий вплив російської насильницької культури в України позначився навіть на іменах. Багато з них українською звучать по-іншому. Ми можемо навіть не підозрювати, що використовуємо русифіковані форми імен.
До теми 3 жіночих імені з української літератури, які повинен знати кожен
Русифіковані жіночі імена: перелік
- Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
- Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
- Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
- Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
- Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
- Ксюша – Ксеня.
- ️Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця.
- Альона – Олена.
- Крістіна – Христина.
- Свєта – Світа.
- Лєна – Лена.