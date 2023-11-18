Не Нікіта, а Микита: підбірка русифікованих чоловічих імен з українськими відповідниками

З наслідками насильницької русифікації Україна бореться і досі. Окрім музики, кіно та мови, під вплив Російської Федерації потрапили й українські імена.

Повністю викорінити все російське з нашого простору не так вже й легко, на жаль. Проте можливо. Пропонуємо сьогодні дізнатися, які чоловічі імена є русифікованими і знайти їхні українські відповідники. 24 Канал підготував відповідний список.

Пізнавально Польські імена для хлопчиків і дівчат, які вразять усіх

Ім'я Альоша можна було часто почути в російських фільмах, які транслювалися на нашому телебачені. Воно має красиві українські відповідники – Олекса, Олешко, Лесь або Лесик. Значення цього імені – "захисник".

Ім'я Нікіта особливо популярне останні декілька років. Проте українською воно звучить – Микитка або Микитко. Ім'я потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Тому батьки часто так називають своїх синів.

Стьопа – чи не найбільш поширене ім'я в Україні. Однак до таких хлопців краще звертатися Степко або Степанко. Існує думка, що Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі означає "вінець" або "вінок".

Можливо, багато хто вважає, що ім'я Саша не потрапило під насильницьку русифікацію. Проте його правильні українські відповідники – Сашко, Санько, Лесь, Лесик. Ім'я має давньогрецьке походження. Означає "захисник", "той, хто уберігає від мужа".