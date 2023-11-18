Не Нікіта, а Никитка: подборка русифицированных мужских имен с украинскими соответствующими

С последствиями насильственной русификации Украина борется до сих пор. Кроме музыки, кино и языка под влияние Российской Федерации попали и украинские имена.

Полностью искоренить все русское из нашего пространства не так уж легко, к сожалению. Однако возможно. Предлагаем сегодня узнать, какие мужские имена русифицированы и найти их украинские соответствия. 24 Канал подготовил соответствующий перечень.

Познавательно Польские имена для мальчиков и девушек, которые поразят всех

Имя Альоша можно было часто услышать в российских фильмах, транслируемых на нашем телевидении. У него красивые украинские соответствия – Олекса, Олешко, Лесь или Лесик. Значение этого имени – "защитник".

Имя Нікіта особенно популярно последние несколько лет. Однако на украинском оно звучит – Никитка або Никитко. Имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель". Поэтому родители часто так называют своих сыновей.

Стьопа – едва ли не самое распространенное имя в Украине. Однако к таким ребятам лучше обращаться Степко или Степанко. Существует мнение, что Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе означает "венец" или "венок".

Возможно, многие считают, что имя Саша не попало под насильственную русификацию. Однако его правильные украинские соответствия – Сашко, Санько, Лесь, Лесик. Имя имеет древнегреческое происхождение. Означает "защитник", "уберегающий от мужа".