Известный 51-летний актер Мэттью Перри готов жениться. Он сделал предложение любимой Молли Гурвиц после двух лет романа. 29-летняя девушка ответила "да".

Об этом информирует издание People. Мэттью Перри сделал предложение своей девушке Молли Гурвиц и она согласилась выйти замуж за звездного бойфренда. Для актера этот брак станет первым.

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Я решил обручиться. К счастью, случилось так, что я встречался с величайшей женщиной на планете в это время,

– объявил Мэттью Перри для источника.

Известно, что роман с 29-летним литературным менеджером звезда ситкома "Друзья" закрутил два года назад. Личную жизнь Мэттью Перри скрывает от прессы и публики, поэтому об отношениях пары известно мало. В СМИ распространялись слухи, что влюбленные разошлись в мае этого года, а актер якобы обновил профиль на сайте знакомств.

Похоже, эти предположения не были правдивыми, ведь после длительного романа они решили доказать серьезность своих намерений миру. Стоит напомнить, что разница в возрасте Мэттью Перри и Молли Гурвиц составляет 22 года, однако это отнюдь не смущает их.

Напомним, ранее Мэттью Перри на протяжении шести лет встречался с американской актрисой Лиззи Каплан. Эти отношения завершились в 2012 году. Среди любимых звезды были красавицы Джулия Робертс и Ясмин Блит, которых он не видел в роли жены.