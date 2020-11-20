Жена популярного певца Dzidzio громко заявляет о себе украинскому шоу-бизнесу. Исполнительница уже презентовала видеоклип, новый сингл и каждый раз больше приковывает к себе внимание СМИ. Так, Ярослава Хома поделилась с фанатами свадебными фотографиями с мужем.

Кадры со свадьбы звездных супругов появились на личной инстаграм-странице певицы. Slavia нежно поздравила мужа с днем рождения, прикрепив воспоминаниями из их особого дня в году.

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Именно в этот день Ярослава и Михаил Хома стали мужем и женой. В одном из своих интервью исполнительница признавалась, что их свадьба была скромной и только для друзей. Также Slavia рассказала, что именно Dzidzio хотел свадьбу 20 ноября, ведь эта дата для него является очень особенной. Все годы он мечтал о свадьбе в свой день рождения.

Опубликовав фото в инстаграм, певица вспомнила много приятных и смешных моментов со свадьбы, поэтому решила о них рассказать.

"С каким возвышенным настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, потому что ты так любишь лес. Цветы в волосах, и в букетах, через которые я опоздала на собственную свадьбу, потому что все должно было быть идеально, а по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической. А этот невероятно красивый вид из ресторана на Львовскую оперу, с которой у меня тоже связано много приятных событий (первые выступления, первая зарплата, которую я получила еще школьницей). Воспоминания, воспоминания. Их еще так много", – написала певица.

Звездные супруги отгуляли свадьбу в 2013 году во Львове. Ярослава – коренная львовянка, впрочем Dzidzio перевез жену в родной Новояворовск. Известно, что до свадьбы пара встречалась 13 лет. Вместе они овладевали азами музыкального искусства. Потом вместе в группе "Михаил Хома и друзья" пели на свадьбах и корпоративах в Новояворовске и близлежащих городах.

Свадебные фотографии Dzidzio и Slavia

На кадрах Ярослава Хома предстала в нежном белом платье на широких бретельках. Свадебной фаты певица не имела, поэтому на кадрах позирует с роскошными кудрями, которые ей очень подходят. Михаил Хома на кадрах предстал в белой рубашке, галстуке и черном костюме.

Кадры со свадьбы украинских исполнителей / Фото из Instagram

Кадры со свадьбы украинских исполнителей / Фото из Instagram

Кадры со свадьбы украинских исполнителей / Фото из Instagram



Кадры со свадьбы украинских исполнителей / Фото из Instagram



Кадры со свадьбы украинских исполнителей / Фото из Instagram