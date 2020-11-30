Звезда "Американской истории ужасов" Таисса Фармига тайно вышла замуж: фото
Актриса украинского происхождения Таисса Фармига, сыгравшая главную роль в сериале "Американская история ужасов", тайно вышла замуж за Хейди Кляйна. Также она показала фото со свадьбы.
Актриса сообщила радостную новость на личной странице в инстаграме. Оказалось, что 26-летняя американская звезда украинского происхождения Таисса Фармига тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна.
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Свадьба влюбленной пары состоялась несколько месяцев назад, 8 августа. Но новоиспеченные супруги решили сообщить об этом только недавно, 28 ноября.
Звезда сериала "Американская история ужасов" показала фото, где она вместе с мужем. Таисса Фармига продемонстрировала палец, на котором блестит кольцо. Пара радостно улыбается и позирует возле свадебного торта.
Для одного из своих счастливейших дней Таисса Фармига надела лаконичное белое платье, подчеркнувшее безупречную фигуру актрисы. Не забыла она и о средствах защиты, поэтому предстала в маске молочного цвета. Хейди Кляйн выбрал черную футболку и брюки.
Вышла замуж за своего лучшего друга,
– написала Таисса Фармига под фото.
Звездные друзья и поклонники засыпали новоиспеченных супругов поздравлениями со свадьбой и пожеланиями всего наилучшего паре.
Таисса Фармига / Instagram / @taissafarmiga
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