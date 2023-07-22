Тля погибнет за минуту: универсальное средство от вредителей
В летнее время активизируются вредители. Огородники пробуют разные методы, чтобы их избавиться. Это важно для сохранения урожая, особенно тли.
Тля – маленькое насекомое, которое высасывает сок из растений. Это может привести к смерти. Тлю или как ее еще называют – тлю легко заметить. Они могут быть желтого или серого цвета. Есть одно действенное средство от нее, о котором расскажет 24 Канал.
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Защита от тли
Неожиданно, но действенным средством от тли является зубная паста. Она не только подходит для чистки зубов, но и пригодится в огородничестве. Важно, чтобы в ее составе были такие травы, как чабрец, ромашка, мята. В таком случае это будет эффективно против вредителей, потому что им не нравятся такие соединения. Вещества фтора и лаурилсульфат натрия означают смерть.
- Чтобы сделать такую смесь, которой будем уничтожать тлю, возьмите 1 столовую ложку зубной пасты на 2 литра воды. Опрыскивайте растения ранним утром и поздно вечером.
Зубная паста поможет убить не только тлю, но и других насекомых, в том числе капустную блондинку и крестоцветные блошки. Они не станут откладывать яйца на листья, как опрыскали смесью зубной пасты. Поэтому растения, часто атакующие вредители, возделывают таким средством. Подойдет также зубной порошок или ополаскиватель для рта.
- Добавьте 50-70 г зубной пасты до 10 литров воды. Пусть настаивается 2-3 часа и после этого можете возделывать растения.
Капустная блондинка / Фото X-smart
В борьбе с вредителями действенное средство – нашатырный спирт. Достаточно 1 чайной ложки развести в 2 литрах воды. Обработку производят также утром или вечером.
Нашатырный спирт / Фото Liki24
Мощным способом избавиться от тли – антибиотик метронидазол. Пропорция – 10 таблеток в 3 литра раствора с мылом. Применяют это средство в утреннее время.