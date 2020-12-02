Светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян вновь завела сеть эротическим образом. Позируя в золотистом комбинезоне, звезда засветила упругую грудь на камеру.

Американская знаменитость Кортни Кардашян показала кадр, сделанный за кулисами съемок для реалити-шоу "Семейство Кардашян". Похоже, что эта фотосессия получилась довольно пикантной, ведь наряд женщины является очень открытым. Эротической фотографией звезда поделилась на своей инстаграм-странице.

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Кортни Кардашян предстала перед объективом во время того, как стилисты подправляли ее наряд. Для фотосъемки звезда выбрала золотистый комбинезон без рукавов и лямок с откровенным декольте. Одежда удачно подчеркнула безупречную фигуру светской львицы и позволил похвастаться упругой грудью, ведь она не надела нижнее белье.

Стилисты накрутили длинные волосы Кортни Кардашян и завязали их в высокий конский хвост. Яркий макияж добавил образу пикантности. Звезде накрасили глаза золотистыми и коричневыми тенями, а губы слегка подчеркнули бежевой помадой под тон лица.

Под фото светская львица отметила, что будет скучать по съемкам в шоу "Семейство Кардашян". А эротическая фотография Кортни набрала более миллиона предпочтений.



Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash