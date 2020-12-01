Звезда американского реалити-шоу Кортни Кардашян, как и ее сестры, не стесняется обнажать части тела перед камерой. Светская львица показала новые фото в бюстгальтере, чем взбудоражила сеть.

Американская светская львица опубликовала жаркие фотографии на личной странице в инстаграм. Кортни Кардашян продолжает поражать сексуальными образами сеть и будоражить воображение поклонников.

Жарко Мокрая Кортни Кардашян восхитила манящим телом в купальнике: пикантные фото

Звезда реалити-шоу появилась перед камерой в лиловом бюстгальтере на тонких бретелях. Он эротично подчеркивал пышную грудь Кортни Кардашян. Верх светская львица соединила с широкими брюками в тон, продемонстрировав манящую фигуру.

Кортни Кардашян позировала с мокрыми волосами и проникновенно смотрела в камеру. Она почти не наносила на лицо макияж, показав натуральную красоту. Но это не сделало фото менее соблазнительным.

На одном из кадров звезда легла на диван и закрыла глаза от яркого света. Фотографии игривой Кортни Кардашян за несколько дней набрали более 1,7 миллионов лайков от активных поклонников.

Для просмотра фото листайте вправо: