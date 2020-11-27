Представительница звездного семейства Кардашьян 41-летняя Кортни похвасталась телом в бархатном купальнике. Она позировала в бассейне, едва выйдя из воды. Мокрые фото светской львицы взбудоражили воображение пользователей.

За звездами из семейства Кардашьян следят миллионы фолловеров в инстаграме, поэтому они тщательно отбирают контент, который следует показывать в сети. Кортни Кардашьян любит делиться с поклонниками пикантными кадрами, поэтому на новых фотографиях позировала в купальнике.

К теме В пиджаке на голое тело: Кортни Кардашьян засветила обнаженную грудь в кадре – откровенные фото

Фото Кортни Кардашьян в купальнике

Светская львица устроила отдых вблизи бассейна. Для релакса она выбрала нюдовый купальник на широких бретелях, который сексуально подчеркнул пышную грудь. На фото она выглядела фантастически, ведь засветила упругий пресс, стройную талию и фигуру.

Кортни Кардашьян сфотографировалась сразу после того, как вышла из воды. Поэтому мокрое тело звезды и аппетитные формы завели 2,5-миллиона пользователей. Провокационный образ она довершила стильными очками с леопардовым принтом. Стоит добавить, что блогерша едва ли не единственная среди знаменитых сестер, которая не стесняется позировать перед камерой без макияжа.



Кортни Кардашьян в купальнике / Фото Instagram / @kourtneykardash

Кортни Кардашьян в купальнике / Фото Instagram / @kourtneykardash