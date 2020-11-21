Одна из самых ярких представительниц телесемейства Кардашян Кортни показала фото в провокационном наряде. Звезда надела пиджак на голое тело и не стала прикрывать аппетитные прелести, засветив грудь перед 103-миллионной аудиторией.

Сестры Кардашян являются одними из самых откровенных западных знаменитостей. Они обожают не только одеваться в наряды от известных на весь мир брендов, но и раздеваться перед камерой. Так, 41-летняя светская львица и мама троих детей Кортни Кардашян похвасталась обнаженной грудью в инстаграм-профиле.

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Образ Кортни Кардашян в пиджаке на голое тело

Она сфотографировалась в гардеробной во время примерки look для очередного светского выхода. Похоже, звезда остановилась на самом откровенном образе. На ней обольстительный черный костюм, который состоит из приталенного пиджака с экстремально открытым декольте и юбки до колена с глубоким разрезом. Несмотря на то, что наряд выгодно подчеркивал фигуру Кортни Кардашян, все внимание было приковано к ее груди.

Светская львица не стала одевать под пиджак ни топ, ни рубашку. Она эффектно засветила пышную грудь на камеру, так как не стала прятать аппетитный бюст за одеждой. Сексуальный аутфит довершили черные колготы с полоской, которые сделали акцент на стройных ножках. Кортни Кардашян позировала без обуви, с которой, похоже, на момент съемки еще не определилась.



Кортни Кардашян с обнаженной грудью / Фото Instagram / @kourtneykardash



Кортни Кардашян с обнаженной грудью / Фото Instagram / @kourtneykardash